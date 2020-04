Slučajno je pronašla ovu fotografiju i odmah shvatila da je muž vara (video)

Društvene mreže mogu biti najgori neprijatelj nevernih muškaraca. I to na način koji vam nikada ne bi ni pao na pamet.

Julija Agranovič iz Sankt Petersburga odlučila je da se razvede od svog supruga Nazara Grinka nakon što je među fotkama na Instagramu druge žene prepoznala pogled s prozora njihove spavaće sobe.

Kad je listajući Instagram naišla na profil Vlade Abramovič, među njenim objavama je pronašla i više slika svog supruga pa je odlučila da mu se suprotstavi.

On je na početku sve poricao, tvrdeći da Vlada nije njegova ljubavnica, već devojka njegovog prijatelja koji je s njom svratio na piće pre odlaska u bioskop.

– Goste vodiš u kuhinju i ponudiš ih čajem, a ne u spavaću sobu – odgovorila mu je Julija.

Razočarana supruga prozvala je i ljubavnicu napisavši joj u komentaru: „Lep pogled iz spavaće sobe mog muža.“

Kasnije se ispostavilo da je njen suprug imao nekoliko ljubavnica, ali je tvrdio da „joj nikad nije bio mentalno neveran i da je svakoj ljubavnici dao do znanja da je oženjen“.

Julija je nakon ovog saznanja odlučila da se što pre razvede od njega.

– Nadam se da ćemo to obaviti što pre jer se on neće promeniti. Ako pronađe ženu koja će pristati na takav odnos, želim im sreću. Drago mi je da sam to saznala sad, a ne sa četrdeset godina i troje dece – zaključila je ona, a prenosi Blic Žena.