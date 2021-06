Šok rezultati istraživanja: Zašto su žene bučnije tokom seksa

Čak 92 posto žena, koje su učestvovale u britanskom istraživanju, priznale su da stenju i vrište u krevetu, jer smatraju da će zbog toga seks biti bolji

Žene koje su učestvuju u istraživanju koje je sprovedeno na Univerzitetu u Lidsu otkrile su kako smatraju da glasno pokazivanje zadovoljstva pozitivno utiče na samopouzdanje njihovih partnera i da poboljšava njihov uspeh u krevetu, a rezultat toga je više zadovoljstva za oboje.

Zaključeno je da su žene bučnije od muškaraca za vreme seksa

Žene su otkrile kako je i njihovo zadovoljstvo veće ukoliko čuju da njihovi partneri uživaju tokom seksa. U istraživanju koje je sprovela britanska onlajn prodavnica seksualnih igračaka učestvovalo je 1.171 ispitanika, a zaključeno je da su žene bučnije od muškaraca za vreme seksa.

Stručnjak za seks Trejsi Koks kaže kako žene možda osećaju pritisak da budu glasne i kako to smatraju dokazom da uživaju za vreme seksa. Nauka ne može da objasni zašto su žene glasnije za vreme seksa, a Trejsi smatra da do zavisi od osobe do osobe.

