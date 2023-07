Spojite lepo i korisno: Evo koliko kalorija zapravo potrošite tokom seksa

Seks se ponekad može činiti kao vežbanje, ali koliko zapravo kalorija sagorevate pod jorganima? Prošla istraživanja su zaključila da je seks jednak laganoj do umerenom fizičkom vežbanju. Od tada je još nekoliko studija uspelo da odredi prosečnu količinu kalorija sagorenih tokom seksa – a to je mnogo manje od odlaska na trčanje ili odlaska u teretanu, piše Yahoo!

Koliko kalorija zapravo sagorijeva seks?

Istraživanja su pokazala da muškarci u proseku sagore 101 kaloriju tokom seksa, odnosno oko 4,2 kalorije u minutu. Žene u proseku sagore 69 kalorija tokom seksa ili oko 3,2 kalorije u minutu. Ovi su rezultati iz male studije iz 2013. koja je upoređivala sagorevanje kalorija kod mladih, zdravih heteroseksualnih parova nakon 25 minuta seksa u odnosu na trčanje na traci za trčanje 30 minuta. Istraživači su otkrili da su tokom prosečne sesije seksualne aktivnosti – definisane kao predigra, snošaj i orgazam barem jednog partnera- muškarci sagoreli 101 kaloriju, a žene 69,1 kaloriju. Seks je sagorevao znatno manje kalorija nego kad su isti učesnici vežbali na traci za trčanje – gde su muškarci sagoreli 9,2 kalorije u minutu, a žene 7,1 kaloriju u minutu – više nego dvostruko više nego u seksu.

„Postoji određena vrsta potrošnje energije tokom seksa, ali nije toliko velika“, kaže dr. Entoni Karelis, koautor studije i profesor na Katedri za nauku o vežbanju na Univerzitetu Kvebek, Montreal. Drugi pregled iz 2013. zaključio je slične rezultate – muškarac u svojim 30-im može sagoreti samo 21 kaloriju tokom odnosa ako ima seks šest minuta. Pet do šest minuta otprilike je prosečno trajanje polnog odnosa — ne uključujući predigru. I, naravno, potrošnja kalorija je individualizovana, što znači da možete sagoreti malo više ili manje kalorija od ovih učesnika studije.

Kako sagoreti više kalorija tokom seksa?

Najpre maknimo očigledno s puta: onaj ko je na vrhu verovatno radi većinu pokreta i verovatno će trošiti više energije, što znači da će sagoreti više kalorija. Dakle, ako želite da sagorite nekoliko kalorija više tokom seksa, preuzmite kontrolu ili neka se vi i vaš partner izmenjujete kako biste oboje imali koristi. Znojenje je dobar pokazatelj da radite, kaže Karelis. Takođe možete produžiti seks u nadi da ćete sagoreti više kalorija, ali to je lakše reći nego učiniti. Što se tiče različitih položaja, „ljudima bi bilo neverovatno teško promeniti seks na tako značajan način da bi to bilo jednako vežbanju“, kaže dr. Debi Herbenik, profesorka seksualnog i reproduktivnog zdravlja na Državnoj školi Univerziteta Indiana i autorka knjige „The Coregasm Workout: The Revolutionary Method for Better Sex Through Exercise.“

Herbenik dodaje da „postoje beskrajne poze u seksu, a ona preporučuje ljudima da izaberu one koji su prijatni za njih i njihovog partnera, a ne onaj koji će sagoreti pet ili 10 kalorija više. Međutim, ako želite da isprobate više seksualnih poza i uključiti one koji zahtevaju više snage ili kardio vežbe, mogli biste isprobati stojeće položaje ili one koji zahtevaju fleksibilnost, poput ‘kolica’. Savet dr. Herbenik je i da sama vežba može povećati uzbuđenje. Možete vežbati s partnerom pre seksa, a zatim se fokusirati na jednostavno uživanje u seksu, prenosi Večernji.

Ne zaboravite na druge dobrobiti seksa

Postoje brojne zdravstvene dobrobiti seksa osim sagorevanja kalorija. Ako ste razočarani što seks ne sagoreva onoliko kalorija koliko ste se nadali, uzmite u obzir da zdrav seksualni život može doneti mnogo više dobrobiti za fizičko i mentalno zdravlje. Seks može smanjiti stres i teskobu, podići raspoloženje i samopouzdanje, povećati libido, odnosno seksualni nagon, poboljšati san, ojačati imunitet, olakšati bol, smanjite rizik od raka prostate kod muškaraca i ojačati mišiće dna karlice kod žena.

