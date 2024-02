Srbi otkrili šta ih odmah „ohladi“ kod žena: ‘Kad čujem da ona ovo praktikuje…’

Koliko vam je važna prošlost osobe sa kojom planirate da stupite u emocionalnu vezu? Za jednog momka to je presudno u vezi, a izgleda da nije jedini. Javno se požalio da mu smeta kada pri susretu sa devojkom čuje da je imala kraće afere ili da ima više iskustva po broju partnera od njega.

„Primetio sam da me prošlost devojaka koje srećem prilično muči, i ne znam da li je to problem. Imao sam tri veze, svaku godinu i više, najduže četiri godine, nikada nisam imao kombinacije i nikad ništa za jednu noć. Svaka devojka sa kojom sam bio bio sam tu negde sa iskustvom ili malo vise iskustva od mene.To nije problem, ali sad sretnem devojke koje imaju tri ili četiri puta vise iskustva od mene i to mi smeta“, napisao je jedan momak iz Srbije na Redditu.

‘Pronađi nekog sličnog tebi’

„Nekako se kroz priču i flertovanje ubaci ova priča o prethodnim iskustvima, kombinacijama i uvek se ohladim kad čujem da devojka ovo praktikuje. Jednostavno, ja na to gledam malo drugačije. Gledam i veze i seks isključivo iz ljubavi i tražim osobu koja je ista tako on na to gleda. Kako da mi to više ne smeta ili jednostavno da tražim devojke koje traže nešto ozbiljno i koje nemaju slobodnije prošlost?“, upitao je.

Ovo je bilo dovoljno da izazove opštu polemiku. Srbi su otkrili svoja mišljenja, a po njima većina smatra da je prošlost važna. Međutim, bilo je i onih koji su istakli da je „obrazovanje mnogo važnije od broja partnera u prošlosti“.

„Brate, ako ti smeta njena prošlost, ne moraš da budeš sa njom. To je u redu. Nije u redu da budeš sa njom i onda shvatiš koliko si pogrešio i napravi pakao i njoj i sebi. Recept za sreća je naći konzervativnu devojku kao što si ti. To je jedini recept za sreću .To što je lepa i zgodna ne znači mnogo. Ako ste moralno drugačiji, ne morate da budete zajedno. Da biste bili srećni, moraš da budeš ponosan na svoju devojku. Ako se nje stidiš, nema sreće. Dok nisam ovo shvatio,s amo sam patio jer devojke sa kojima sam bio nisu ono što mi je trebalo. Čim sam našao svoju sadašnja devojka, sve je kliknulo“, napisao je jedan reditor.

„Zašto misliš da je loše što ti smeta ako devojka ima kombinacije? To je sasvim normalno, imaš pravo da kažeš da ti smeta i preporučujem ti da se ne menjaš, siguran sam da ćeš naći devojku koja ćete privući“, rekao je drugi.

Javila se i jedna žena

„Verujem da će ti mnogo ljudi reći da je problem u tebi, da si nesiguran ili ko zna šta, ali brate, ako ti nešto smeta, a znaš već na početku veze – samo prekini. Biće lakše i tebi i njoj jer ne mora posle da se oseća kao gov** ako počneš da joj prigovaraš o nečemu što se neće promeniti. Na kraju krajeva, zašto se osećati loše ako ti ne morate?“, savetuje treći.

„Ja sam devojka i isto mi smeta kod momaka. Htela sam i ranije da promenim, ali sam shvatila da je to nemoguće. S druge strane, mislim da nije loše. Ako tebi smeta, onda smeta. Bićete srećniji ako sami nađete nekog sličnog nego ako se naterate da budete sa nekim čije je ponašanje za vas problematično.

Svakom svoje. Kad te to već toliko frustrira – tražiš nekog sličnog sebi i uživaš, a ne opterećuješ se toliko tuđim iskustvom“, složila se i ženska strana, a prenosi Net.hr.

„Nisu svi ljudi isti. Nekima smeta, nekome ne. Tražite ljude koji vam odgovaraju i čija prošlost vam je u redu, ako vam je to važno. Realno, kako godine prolaze, logično je da će devojke koje sretnete imati više iskustva (i prošlosti), ali one koje ste upoznali pre sedam ili osam godina. Za vaše tri duge veze, to ne znači da su sve ostale devojke bile u dugim vezama, a imale su svoje potrebe“, stoji u drugom komentaru.

„Kao neko ko je imao raznih iskustava sa devojkama u poslednjih 10 godina, moram da vam kažem da prošlost, odnosno broj partnera (u granicama normale) ne igra toliko važnu ulogu kao karakter, vaspitanje i sredine u kojoj je odrastao, a što se kasnije direktno odrazilo na moralne vrednosti i ponašanje“, zaključio je jedan od komentatora.

