Šta muškarac prvo pogleda na ženi koja ga je zainteresovala?

Naučnici s Velsli koledža i Univerziteta Kanzas zamolili su više od sto studenata da posmatraju fotografije muškaraca i žena. Zatim je trebalo da kažu da li mogu da zamisle određenu osobu kao potencijalnog prijatelja ili smatraju da bi s njom mogli da ostvare ljubavnu/seksualnu vezu, prenose mediji.

Pri tom, naučnici su naročito pazili na jednu stvar – pokrete očima. To bi trebalo da otkrije kako ispitanici doživljavaju osobe na slikama.

Kuda prvo ide pogled?

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da muškarci koji gledaju ženu u lice – nemaju interesa za nju! Pazite sada: ako muškarac smatra ženu atraktivnom, najpre gleda grudi i bokove. Dakle, prema ovom istraživanju kontakt očima uopšte nije važan?!

Objašnjenje tog ponašanja

Premda sve pomalo zvuči kao kliše, ne smemo prebacivati muškarcima. Rezultati istraživanja odgovaraju evolucijskim istraživanjima – koja su pokazala da su i „pramuškarci“ prvenstveno obraćali pažnju na telo žene. Naime, muškarci žele da provere da li je žena „pogodna za nastavak loze“, a to im govore njeni telesni atributi.

A imamo i nastavak ove priče. Radnja se sad već odvija u nešto intimnijoj atmosferi, kad ste vi i vaš izabranik završili u vezi, braku ili barem u nekoj strastvenoj avanturi u krevetu. Pitanje glasi: Šta muškarci prvo gledaju na goloj ženi?

Kako bismo zadovoljili znatiželju, pronašli smo anketu u kojoj je učestvovalo 12.000 muškaraca – odgovarali su na jedno pitanje: „Gde najpre gledaju muškarci kad ugledaju golu ženu?“

U anketi su učestvovale i žene – pretpostavljajući gde muškarci najpre pogledaju. Imamo rezultate…

Na…grudi! Čak 51 posto žena pretpostavilo je da muškarci najpre gledaju grudi. I dobro su pretpostavile. Naime 45 posto muškaraca priznalo je da su grudi favorit. Međutim, to ne znači da muškarci povezuju vašu privlačnost s vašim grudima (male, velike, čvrste itd.). To znači da samo tamo gledaju – možda baš zato jer to prvo vide kad žena stoji frontalno gola ispred njih.

