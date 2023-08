Šta muškarca čini stvarno dobrim u krevetu? Ne, nije ono što mislite

Kada bismo pitali muškarce, velika bi većina znala bi ne samo kako da zadovoljite ženu, nego i kako je dovesti do neslućenih vrhunaca. Biti dobar ljubavnik nešto je što definitivno jača muški ego, a ni većina žena se ne bi verovatno bunile na takva fantastična iskustva u krevetu. Ali šta je ono što stvarno ‘pali’?

Od pamtiveka vodi se rasprava o tome da li je bitnija ‘tehnika ili alatka’, a kako se čini, tajna dobrog seksa leži u nečem trećem. Tako barem tvrde neki seksolozi, a prenosi Žena.hr.

Muškarci koji su dobri u krevetu ispunjavaju dva preduslova– poznaju tehniku koja se zasniva na znanju i pružaju intimnost koja se zasniva na emocijama.

Prvi preduslov odnosi se na tehniku vođenja ljubavi – na to da partner zna gde, kako i kada dodirivati partnerku kako bi postigao željeni efekt. Takođe, tehnika se odnosi i na mentalni aspekt – na to da muškarac zna šta, kada i kako treba reći partnerki u cilju pojačavanja njenog uzbuđenja. Osim toga, dobra tehnika omogućiće muškarcu da zadrži ejakulaciju dok žena ne doživi orgazam ili to da može izdržati višesatnu penetraciju.

Drugi preduslov nešto je više kompleksan i uključuje duboku povezanost i osećaj međusobnog pripadanja. Zapravo, nedostatak intimnosti jedan je od najčešćih uzroka lošeg seksa. Dok je dobra tehnika nešto naučeno što će osoba koristiti u odnosu s bilo kojim partnerom u krevetu, intimnost je jedinstvena veza između dvoje ljudi. Tehniku možemo popravljati učeći o veštinama vođenja ljubavi i o tome kako funkcioniše naše telo i erogene zone, dok se intimnost ne može naučiti – to je nešto što se razvija kako parteri postaju međusobno bliži.

„Intimnost je nešto što se lakše može odglumiti na početku veze, ipak senzitivne žene odmah će otkriti da nešto tu nedostaje, čak i ako je sama tehnika kojom se ovaj nedostatak nastoji prikriti savršena“, otkriva Aron Ben-Zeév, profesor filozofije i autor na Psychology Today.

Dva ‘sastojka za dobar seks’ nisu međusobno kontradiktorna – štaviše, idealno je kad postoje oba, ali u nekim slučajevima preterano fokusiranje na tehniku ometa razvoj istinske intimnosti. Kod intimnosti ključno je vreme – ono koje ulažemo u odnos s partnerom pre, tokom i posle seksa, dok je kod tehnike bitno samo ono što je sada – performans koji će dovesti do što više užitka. Dobra tehnika garantuje orgazam, ali stepen intimnosti je taj koji presuđuje o tome hoćemo li poželeti osobu da vidimo i drugo jutro ili ne.

Ali, zašto neki muškarci uporno zanemaruju aspekt intimnosti i rade samo na tome da poboljšaju svoju tehniku kao da je reč o sportskoj disciplini?

Ben-Zeév takve muškarce naziva ‘ekspertima’ i navodi da je reč o ljubavnicima koji uče mehaničke pokrete u krevetu i onda ih koriste potpuno jednako sa svim partnerkama, a svojstveno im je da ne praktikuju duge veze:

„Nedostatak smislenog povezivanja uzrok je toga da takvi muškarci nakon nekoliko meseci gube interesovanje za ženu i traže drugu. Stalno nastoje da postignu nove rekorde. Nakon što dodaju ženu na svoju ‘listu za lov’ želja im je da potuku sopstvene rekorde, na primer, u vidu toga koliko brzo mogu završiti sa ženom u krevetu, koliko orgazama je postigla ili koliko sati je trajala igra pod jorganom.“

‘Mehanički ljubavnici’ eksperti su za tehniku, mogu seksualno zadovoljiti mnogo žena i to vrlo pozitivno deluje na njihov ego. Doduše, mnogi se od njih podsvesno možda i plaše intimnosti – ali zajedničko svima im je da njihov spektakularni performans uvek ostaje samo nešto površno. Većina žena biće razočarana takvim odnosom jer ni najbolja tehnika neće moći da popuni prazninu koja će ostati ako nema najvažnijeg od svih sastojaka dobrog seksa – intimnosti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.