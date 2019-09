Stručnjaci tvrde: Ako muškarac poseduje ovu osobinu – orgazam zagarantovan!

Stručnjaci su istraživanjem seksualne prošlosti žena pokušali da utvrde s kakvim muškarcima su imale najbolji seksualni odnos i redovno doživljavale orgazam.

Istraživanje je pokazalo da je smisao za humor najbolji predznak seksualnih veština kod muškaraca, prenosi Indeks.

Istraživanje je sprovedeno na ženama do 69 godina koje nisu u vezi ili braku, a one su na testu koji je trajao 70 minuta odgovarale na razna pitanja o svom seksualnom životu.

Istraživači namerno nisu ispitivali zauzete žene jer su smatrali da bi one osećale obavezu da daju bolju ocenu svom trenutnom partneru čak iako to realno ne zaslužuje.

Tako je na temelju njihovih odgovora ustanovljeno da su najbolji seksualni odnos imale upravo s šaljivim muškarcima, jer smisao za humor upućuje na to da je muškarac opušten u raznim situacijama, pa tako i u intimnim. To je bitno za dobru komunikaciju između žene i muškarca, što rezultira dobrim seksom.

Uz to, još jedan kvalitet su žene isticale, a to je kreativnost. Kreativni i muškarci sa smislom za humor, prema rečima ispitanica, pokazuju veći interes za to da što bolje seksualno zadovolje svoje partnerke, za razliku od muškaraca koje ne krase te vrline.