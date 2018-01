Sudbina virtuelnih veza

Komunikacija preko interneta ili porukica s osobom s kojom biste možda želeli vezu može da deluje kao dobra ideja, samo što je poželjno što pre se susresti uživo i tako nastaviti kontakt. U suprotnom, odnos ostaje virtuelan – i dođe kao šok što je ona o kojoj razmišljate kao o svojoj dragoj našla drugog.

Možda se uživo nikad nisu ni sreli, upoznali su se na nekom sajtu. Počeo je neobavezni flert, razgovor o svemu i svačemu, otkrili su da imaju mnogo toga zajedničkog, možda i razmenili brojeve mobilnih telefona pa i preko porukica komuniciraju. Tako su radili godinama, a da se nijednom nisu uživo sreli, i to ne zato što žive u različitim gradovima ili zemljama pa da je susret uživo otežan. A onda, jednog dana, on na njenom profilu na Fejsbuku vidi da je ona s nekim novim muškarcem. I status joj je promenjen, piše da je u vezi. Šta će ona s tim tipom kad joj on, muškarac s početka priče, mnogo više odgovara? Pa hiljadu puta je bolji od tog tipa i s tom damom ima mnogo više zajedničkog!

„Taj tip“ ima jednu veliku prednost nad muškarcem s početka priče: fizički je prisutan u životu te dame. Usudio se da s njom počne nešto konkretno, što virtuelan odnos, ma šta sadržao, nije. Odnos preko interneta može da izazove emocije, nekada veoma snažne, ali ne i da ih zadovolji; zadovoljenje može da pruži samo odnos uživo. A što se više okleva s upoznavanjem i viđanjem uživo, to je teže usuditi se na to – i to je verovatnije da ta osoba nikada neće zaista biti s vama, već će biti s nekim ko nije toliko oklevao.

Naravno, ima situacija kada je odnos preko interneta od pomoći, na primer, kad jedno od njih dvoje privremeno radi u drugoj zemlji pa ne mogu da se viđaju uživo. Međutim, to je samo pomoć, i traje samo neko vreme; ukoliko bi se takav odnos nastavio, i on i ona bi pre ili kasnije našli nekoga s kime mogu da budu uživo. Možda bi to bilo neobavezno, možda samo radi izlazaka i seksa, ali bi vremenom mogle da se oforme i jače emotivne veze – dok bi s dalekom osobom te veze bledele.

Sasvim je u redu upoznati nekog preko interneta. Internet je samo još jedno mesto za upoznavanje, kao što nekog možete upoznati u kafiću ili na poslu. Ali, baš kao što vam neće kompletan odnos biti samo u kafiću ili samo na poslu (izuzev ako se isključivo napijate zajedno ili radite zajedno, samo što to onda nije ljubavni odnos), tako neće funkcionisati ni ako ide samo preko interneta.

Ukratko: stisnite već jednom petlju i priđite joj/mu – inače ćete ih posle izvesnog vremena preko interneta gledati kako zasnivaju porodicu s nekim drugim, ko nije „sto godina“ čekao.