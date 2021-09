Sve što niste znali o francuskom poljupcu

Stručnjaci smatraju kako strastveni „francuski“ poljubac odlično deluje na naše telo, uklanja stres, opušta, podiže samopouzdanje, a čak ima i slično dejstvo kao vežbanje.

Da li ste znali da postoji nauka koja se bavi proučavanjem ljubljenja? Da, i zove se – filematologija. Tokom ljubljenja razmenjujemo vodu, so, belančevine i oko 25 miliona mikroorganizama s našim partnerom. Jedan minut ljubljenja sagoreva 26 kalorija.

Francuska agencija za upoznavanje sprovela je anketu među samcima – kakav poljubac im je najdraži? Svaki drugi čovek je rekao kako bez strasti nema savršenog poljupca a odgovarali su na još neka pitanja i izdvajamo ono što je većina i najmanji broj njih rekao:

– 63 posto njih reklo je da će odbiti poljubac partnera koji je pio alkohol, većini se to čak i gadi.

– 45 posto je reklo kako im je važno umeće nežnog dodira usnama.

– 41 posto samaca rado bi podučilo partnera umetnosti ljubljenja, ako prvi poljubac nije bio baš najbolji.

– 7 posto ispitanih odgovorilo je kako bi bili spremno odmah da prekine vezu ako im prvi poljubac nije bio dovoljno dobar.

Evo činjenica o „francuskom poljupcu“:

1. Stručnjaci smatraju kako strastveni „francuski“ poljubac odlično deluje na naše telo, uklanja stres, opušta, podiže samopouzdanje i čak utiče kao vežbanje.

Naime, kažu kako poljubac u trajanju od jednog minuta troši 29 kalorija – što bi u pola sata bilo čak 780 kalorija, a što je više nego što možete da izgubite bilo kakvim vežbanjem. Poređenja radi, to je količina kalorija koju pojedete u jednoj i po čokoladi.

2. Tokom „francuskog“ poljupca u telu se aktivira 30-ak mišića (kod poljupca zatvorenih usta tek dva). Takođe, dok se ljubite, vaše telo izlučuje mnoštvo hormona i neurotransmitera koji popravljaju raspoloženje (npr. adrenalin, serotonin i dopamin). Kod ljubljenja, srce kuca ubrzano i telo se pojačano puni kiseonikom.

Još zanimljivih činjenica o ljubljenju:

– Dve trećine ljudi naginje glavu na desno dok se ljube.

– Najduži poljubac je trajao 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi – prema Ginisovoj knjizi rekorda.

– Filematofobija je strah od poljupca i ljubljenja.

– Usne su osetljivije od genitalija.

– Kod Rimljana su postojale tri kategorije ljubljenja: osculum – poljubac u obraz, basium – poljubac u usta i savolium – poljubac s jezikom.

– Postoje tvrdnje da žena može da doživi orgazam dok se ljubi.

– Najduži poljubac na filmu trajao je 185 sekundi – radi se o filmu „You’re in the army now“.

– U ustima se nalazi na hiljade nervnih završetaka (100 puta više nego na vrhovima prstiju) koji podstiču želju.

– Čak 40 posto muškaraca priznaje kako je dug i sočan poljubac najbolja uvertira u vođenje ljubavi.

– Dvostruko je veća šansa da će muškarac završiti u krevetu s nekime ko se loše ljubi nego žena. To znači da je ženama umeće ljubljenja puno važnije.

– Studije su pokazale da muškarci koji poljube svoju partnerku bar jednom dnevno, u proseku žive pet godina duže.

– Muškarci i žene različito doživljavaju ljubljenje. U fazi udvaranja, većina žena neće pristati na seks ako se pre toga nisu ljubile s partnerom. Muškarcima poljupci nisu presudni za seks. Ipak, muškarci su ti koji najčešće prvi počnu sa francuskim poljupcem.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.