Trik je u jednoj stvari: Uradite ovo jednom nedeljno za bolji seks u braku

Da li se sećate kada ste tek počeli da izlazite sa svojim partnerom? Potrudili biste se da isplanirate savršeno veče ili utrošili vreme na savršenu odevnu kombinaciju. Vaš stomak bi se napunio leptirićima dok biste se vozili do restorana, ili bi vam srce preskočilo kada bi se njegovo ime pojavilo na vašem telefonu. Bili ste zaljubljeni jedno u drugo i odlučili da se posvetite jedno drugom. Meseci su prolazili, a sada ste godinama u braku koji je izgubio deo iskre koju ste nekada delili, piše NY Post.

Pa, nije to uradio brak, već to što ste prestali da izlazite! Seksolog, Mihaela Sautbi, i stručnjak za odnose, Ema Pol, otkrivaju gde je nestala ta intimnost i da li možete da je vratite. Mihaela je otkrila da je najčešći mit da brak ubija iskru. „Nije nužno brak ono što ubija iskru. To je život. Kada prestanemo da izlazimo jedno sa drugim, prestajemo da skraćujemo vreme i jednostavno se prepuštamo životu. Odvojite vreme jedno za drugo“, preporučila je ona. „Mnogi ljudi će odraditi treninga u teretani ili otići na utakmicu, ali tvrde da su previše umorni za izlazak. Postavite cilj da intimnost bude prioritet – pokušajte nedelju dana. Kradite poljupce, šaljite ljubavne poruke, zagrlite se dok gledate TV. Šetajte psa, držite se za ruke i ostavite telefone kod kuće. Budite svesni jedni drugih.“

Takođe je navela da mnogi ljudi veruju da je intimnost jednaka seksu. „Još jedan mit je da je intimnost jednaka seksualnoj strasti, dok se u stvari razvija u različite oblike povezanosti izvan same fizičke veze. „Intimnost u braku može se stvoriti kroz deljenje, radoznalost i što je najvažnije oprost (prepuštanje sitnica).“ Međutim, Michaela je upozorila da joj je potrebna stalna pažnja. Duboka emocionalna veza će vas održati kroz uspone i padove.“

Mislite da je vaš brak prošao fazu zabavljanja i zabavljanja? Mihaela definitivno ne misli tako i tvrdi da dugotrajnim vezama samo treba više pažnje. „Nove veze se upoređuje sa praznim platnom koje čeka da bude oslikano intimnošću. Dok su dugoročna partnerstva poput remek-dela koje zahteva stalnu brigu i pažnju. U početku, intimnost može biti otkrivanje i uzbuđenje, ali vremenom se radi o dubljoj povezanosti, zajedničkim sećanjima, čak i ranjivosti“, objasnila je ona. Međutim, doživotna posvećenost ne znači da uzbuđenje nestaje. „Prelazak sa faze medenog meseca na životnog partnera je drugačiji, ali na mnogo načina uzbudljiviji“, dodaje ekspertkinja za intimnost.

U zajednici Kidspot, parovi su pitani da li i dalje redovno izlaze sa svojim dugogodišnjim partnerom, a postojala je jasna razlika između onih sa decom i onih bez njih. Nedavno verena Eli je rekla: „Moj partner i ja radimo nedeljni ‘administratorski’ sat, gde planiramo sve što treba da uradimo za nedelju, od kućnih poslova, preko obaveza do sastanaka i, da, čak i sastanaka. To osigurava da zaista idemo na njih! Ali ne iz obaveze – toliko želimo i volimo jedno drugo! Ali ako to ne uradimo, život se samo ometa“.

Devojka po imenu Aleksija je dodala: „Trudimo se da idemo u novi restoran svake nedelje ili tako nešto. Živimo u oblasti u kojoj se novi restoran pojavljuje svakog meseca tako da stvari budu interesantne.“ Ali za one sa decom, noćni izlasci spadaju na listu prioriteta. Tata dvoje dece Džon je rekao: „Ranije sam to radio mnogo više pre dece“. Pajper, majka troje dece, deli isto mišljenje: „Pre dece smo izlazili na večeru i gledali film svakog petka uveče, ali sada su ti izlasci retki jer troškovi čuvanja dece čine sastanke duplo skupljima.

Kreativne ideje za sastanke od seksologa

Umesto da traži „savršen sastanak“, Mihaela je predložila da razmislite o tome gde je vaš partner u životu. „Idealno veče za izlaske je pogrešan naziv. Seksi je zadovoljavanje potreba vašeg partnera, a ne pokušavanje da ih oblikuje tako da zadovolje vaše. To može biti sedenje ispred TV-a uz film ili seriju, može biti kupanje uz vino. To može biti pretvaranje da ste stranci koji se druže u baru. Nikada ne bi trebalo da bude stresno.“

Započnite s malim

Stručnjak za odnose Ani Ema Pol predložila je da uklonite sve ometanja i da se usredsredite na sopstveno partnerstvo. „Na vama je da kreirate svoju vezu. Uklanjanje nepotrebnog pritiska iz veze koja mora da izgleda na određeni način je odličan početak“, kaže ona. Ako izlazak na večeru ili odlazak zbog dece trenutno ne dolazi u obzir, Ema kaže da to nije problem. Parovi mogu produbiti svoju emocionalnu vezu i razumevanje jedno drugog za samo pet minuta. „Ovo bi moglo da bude odlazak u šetnju ili planinarenje jednom nedeljno i diskutovanje o tome šta je bilo dobro tokom nedelje, šta je moglo da prođe bolje i kako biste stvari uradili drugačije sledeći put. Ovo bi čak moglo da izgleda kao dnevni ritual zajedničke meditacije i deljenja onoga što vam padne na pamet, ograničen na 5 minuta“, kaže Ema.

(večernji list)

