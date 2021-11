Tužno, ali istinito: 3 znaka da on sa vama ne planira budućnost

Teško je “čitati” nečije namere. Pogotovo ako ih taj neko dobro krije. Međutim, kada su određene stvari u pitanju, postoji način.

Primera radi, vi ste možda spremni da uplovite u novu vezu i smatrate da imate osobu sa kojom biste to mogli, dok, sa druge strane, on to možda ni ne planira.

Ukoliko radi ove stvari, onda definitivno nije spreman za novo poglavlje u životu:

Ne želi da vas upozna sa prijateljima i porodicom

Ovo može da postane poprilično sumnjivo ako se već neko vreme nalazite, a on odbija da vas predstavi važnim ljudima u svom životu, kao što su prijatelji i porodica.

Naravno, nekome je potrebno nekoliko meseci, a nekome godinu dana da se odvaži da predstavi svoju bolju polovinu najbližima, ali poprilično je očigledno kada se neko užasava od same pomisli na to.

Odbija razgovor o budućnosti

Jednostavno se ne oseća prijatno da uključi vas u svoje planove za budućnost. Kada malo bolje razmislite, za to može da postoji samo jedan razlog, a taj je da ne vidi budućnosti sa vama.

Često nestane na neko vreme

Osobe koje imaju strah od vezanja za drugu osobu ovo vrlo često rade. Prestanu da se javljaju osobi sa kojom se viđaju i prave se kao da ne postoje. Time žele da pokažu da nisu spremni da sa nekim provode svaki dan i polažu sve svoje račune i da im je potrebna osoba sa kojom će se viđati s vremena na vreme.

