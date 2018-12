Ubice strasti: Sedam razloga zbog kojih gubite želju za vođenjem ljubavi

Iako je ljubav najvažnija stvar u vezi, strast takođe igra vrlo važnu ulogu.

Kada nestane strasti, s vremenom i ljubav izbledi, a verujemo da niko od vas to ne priželjkuje sebi i svom partneru. A ako ste primetili da u vašoj vezi ima sve manje i manje strasti, moguće je da ste za to krivi sami, to jest neke vaše loše navike i zdravstveni problemi. Ovo je sedam mogućih načina kojima ubijate strast u vezi:

Dijeta

Ako ne jedete dovoljno i stalno ste gladni može se desiti da vam i libido opadne. Manjim unošenjem kalorija u organizam smanjujete i unos energije, što može prouzrokovati i gubitak „apetita“ za one stvari.

Manjak sna

Ukoliko spavate manje od pet sati na dan, dolazi do smanjenja lučenja muškog polnog hormona testosterona, što vodi do umanjene seksualne potrebe. Manjak sna je odgovoran i za smanjenje ženskog libida.

Pilule za kontracepciju

Studija sprovedena pre dve godine potvrdila je sumnje da kontracepcijske pilule kod žena umanjuju želju za seksom.

Prejedanje

Ukoliko ste skloni prejedanju, mesta za vruće igrice u krevetu posle obilne trpeze nema. Naime, unošenjem namirnica koje sadrže previše zasićenih masti direktno utičete na manji dotok krvi u polne organe.

Stres

Čak 60 odsto žena otkrilo je u jednom od istraživanja da su im umor i stres glavni krivci za smanjenu seksualnu želju. Isti uzrok se pominje i kod smanjene seksualne želje kod muškaraca.

Depresija

Ovo mentalno stanje umnogome utiče na libido osobe. Čak 70 odsto ispitanika koji su iskusili ovo stanje reklo je kako im je depresija smanjila želju za seksom, a utvrđeno je da su i neki od antidepresiva odgovorni za seksualnu disfunkciju.

Anemija

Kod žena anemija može da bude krivac za manju potrebu za seksom. Rešenje je u većem unošenju gvožđa u organizam.