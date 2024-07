„Uhvatio sam ženu u prevari – i presrećan sam zbog toga“

Jedan muškarac otkrio je da je presrećan nakon što ga je žena varala u njihovoj kući – govoreći da konačno može da je ostavi bez negativnih posledica.

Ovaj 36-godišnjak je rekao da tamo gde on živi ne možete da podnese sudu dokaze iz video snimaka, razgovora, poruka, e-pošte ili fotografija bez dozvole druge strane. Ali on je na Reditu dodao da je imao sreće jer ako se prevara dogodi u zajedničkom životnom prostoru, ljudima je dozvoljeno da snimaju vizuelne dokaze koji bi bili prihvaćeni na sudu, što je on i učinio, prenosi Mirror.

Rekao je da su njegova supruga i on roditelji šestogodišnje ćerke i da se posle rođenja deteta njegov život promenio, jer je supruga (36) počela da otežava život njemu i ćerki. Korisnici društvenih mreža su ga podržali, a većina mu je čestitala i poručila da uživa u novostečenoj slobodi. Čovek je napisao: „Moja žena se posle porođaja potpuno promenila i zagorčava mi život. Pre dve godine morao sam da napustim posao da bih se brinuo o svom detetu. Sumnjao sam na prevaru, ali nisam mogao da napustim brak jer je tu bila naša ćerka’.

„Sada kada imam vizuelni dokaz i dve komšije su pristale da budu svedoci, mogu da se razvedem od nje bez ikakvih problema. Danas sam se konsultovao sa svojim advokatom i izgleda da ću moći da dobijem alimentaciju plus više od 80% starateljstva (verovatno 100%) i izdržavanje dece“, dodao je on.

Rekao je da ga je to što je njegova žena napustila kuću ojačalo i da sada ne može biti srećniji – posle šest godina patnje. Brižni tata je bio glavni staratelj i brinuo se o svemu što se tiče svog deteta, ali: „Sada mogu da izađem iz braka bez problema i da imam ćerku, osećam se kao najsrećnija osoba na svetu. Večeras vodim svoju šestogodišnju ćerku u našu omiljenu poslastičarnicu na proslavu. Samo sam želeo da podelim svoju sreću sa svima ovde’.

Drugi korisnici su u komentarima čestitali, a jedan je rekao: „Bravo za tebe i tvoje dete. Zamenite brave sada kada je van kuće. Ako nemate kamere na vratima, razmislite o nabavci jedne“, dok je drugi dodao: „Čestitam! Potrudite se da maksimalno iskoristite svoja prava na finansijsku podršku. Takođe, razgovarajte sa svojim advokatom da vidite da li nepoznati muškarac u vašoj kući predstavlja opasnost za vas i vaše dete. Ako je taj čovek oženjen, još bolje, jer sada možete i njemu da zeznete život’.

Treći je napisao: „Dobro za tebe i tvoju ćerku. Sad kad je izašla iz kuće, promeni brave. Možda nabavite kamere za vrata ako ih nemate“, dok je drugi rekao: „Čitajući ovo, osećao sam se loše zbog toga kroz šta ste morali da prođete. Ali, velike čestitke na sledećim koracima u vašem životu i snazi da pređete kroz to i ostanete jaki zbog svoje devojčice!“.

