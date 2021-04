Unajmila detektiva da sazna da li je muž vara, pa otkrila nešto užasno

Jedna žena nedavno se požalila da su se obistinile njene sumnje da joj je suprug neveran, kao i da zbog užasnog otkrića više ne nema poverenja u ljude i ljubav.

Suprug me je varao pune dve godine, ali koliko god me uveravao da nikog ne viđa, nikad mu nisam poverovala, napisala je jedna žena u anonimnom pismu terapeutkinji i kolumnistkinji lista The Sun, Deidre Sanders. Na kraju je, kaže, angažovala privatnog detektiva koji joj je brzo dokazao neveru njenog muža

– On ima 35, a ja 33 godine i na početku mi je rekao da se pre braka viđao s eskort devojkama, ali ubeđivao me je da više nikad ne bi platio za seks – kaže ona. Ipak, kad bi god pokušala da inicira vođenje ljubavi, on nije imao želju, a počeo je od nje da krije i svoj telefon.

Zbog sumnje koja je izjedala, žena je ipak pogledala suprugov mobilni dok je on bio bio pod tušem.

– Videla sam da je u proteklih nekoliko nedelja više puta gledao veb stranice s eskort damama – priča žena, a kad je suprugu rekla šta je videla, on je optužio da ‘stvara problem ni iz čega’. Zato je na internetu pronašla privatnog detektiva i dogovorila da mesec dana prati njenog muža, po 48 sati nedeljno.

– Bio je vrlo profesionalan i svake nedelje mi je podnosi izveštaj, a moje su se sumnje odmah potvrdile – rekla je, a na fotografijama je videla i da je suprug imao seks na suvozačkom sedištu zajedničkog automobila i, još gore, da dok je u njihov dom dovodio druge žene dok je ona bila na poslu.

Iako je dugo sumnjala da je suprug vara, saznanje je ipak šokiralo. – Ostavila sam fotografije na stolu tako da ih vidi čim se vrati kući s posla i samo mu rekla da spakuje kofere – kaže, i dodaje da se s njim nije čula otkako je napustio dom.

Ipak, kad je prošlo uzbuđenje zbog praćenja i konačnog saznanja istine, počela se, priznaje, da se oseća usamljeno i izdano.

– Kako mogu da ponovo verujem nekome? – pitala je terapeutkinju.

– Iako vas je lagao pune dve godine, kažete da ste oduvek znali da laže – napisala joj je Deidre, što znači da može i dalje da veruje da će joj instinkt reći kakav je neko. – Imali ste loše iskustvo, ali to ne znači da su svi takvi – zaključila je terapeutkinja.

