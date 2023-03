Uradiće sve što poželite: Stručnjaci savetuju da se poslužite ovim trikom i muškarci će vam jesti iz ruke

Nakon dugog radnog dana i gomile obavljenih kućnih poslova, normalno je da nemate volju da vodite računa o tome kako se obraćate partneru. Međutim, nedostatak komunikacije se smatra glavnim krivcem za brojne svađe i raskide, a ako je verovati psiholozima, neki od sledećih trikova garantovano pomažu da vaš partner, čak i posle mnogo godina zajedničkog života ili braka, počne da radi ono što sve vreme očekujete od njega.

Molim i hvala

Možda zvuči staromodno i možda ćete se u početku osećati kao da ste na nekom sastanku, ali reči poput „hvala“ i „molim“ otvaraju mnoga vrata kada je u pitanju komunikacija ljudi. Niko ne voli kada mu neko naređuje, pa i najomraženiji zahtevi, poput npr. iznošenja smeća, bolje je proći kod vašeg partnera kada su formulisani na ljubazan način.

„Partner će još bolje reagovati na vašu molbu, ako, dok mu se obraćate, stavite svoju ruku na njegovu. Dodir im pomaže da se fokusiraju na neku molbu“, otkriva bračni savetnik Toni Kolman, a prenosi Net.hr.

Pokažite mu svojim primerom

Žene imaju veliki problem s neurednošću svojih partnera koji po podu ostavljaju prljave čarape i mokre peškire, a po podu prazne flaše i ostatke hrane. Umesto zajedljivog prigovaranja, stručnjaci savetuju da svojoj jačoj polovini pokažete „na delu“ šta želite od njega.

„Muškarci vole da obavljaju zadatke i ispunjavaju unapred zacrtate ciljeve“, tvrdi psihijatar Džonatan Alpert. Priđite neurednoj površini s krpom i kesom za smeće i bez tenzije mu pokažite šta vi obično radite s mrljama od sosa i mrvicama od sendviča.

Iskreno recite šta želite

Ukoliko već niste, vreme da ovo konačno naučite – prestanite da pretpostavljate da je muškarcima jasno da vi ne možete da dovlačite teške kese iz prodavnice na peti sprat ili da gurate kauč s jedne strane na drugu stranu. Sasvim suprotno vašim očekivanjima, njima ovakve stvari uopšte ne padaju na pamet i zato im objasnite da su to aktivnosti koje zahtevaju snagu i fizičku izdržljivost koju vi nemate. Stručnjaci savetuju da jasno izrazite svoje želje i da će muškarac istog trenutka ostvariti vašu želju jer vaše priznanje u njima probudi saosećanje.

Nagradite dobro ponašanje

„Nakon uspešno obavljenog zadatka, nagradite supruga nečim u čemu ćete oboje uživati, npr. gledanje filmova ili večerom“, predlaže Alpert. Većina žena energiju troši na rasprave jer muškarac ne primećuje da one svakodnevno čiste, peru, peglaju i kuvaju umesto da dobiju neku nagradu za to. Baš zato, promenite pristup – nagradite vi njega čak i kada nije uradio ništa veliko. Budite sigurni da će on, zbog osećaja stida, prvom sledećom prilikom nagraditi vas.

