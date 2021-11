Vanila ili „kinky“ seks – koji je bolji?

Takozvani „kinky“ seks, odnosno neuobičajen spektar seksualnih radnji koje se sprovode u spavaćoj sobi i još češće van nje, uz tu i tamo neke netipične seksi igračke njegova su suština. Ono što većina ljudi ne smatra ovakvim seksom je klasični vanila seks. Da li to znači da se vanila seks automatski izjednačava sa lošim seksom? Pitali smo stručnjake na polju seksa za njihovo mišljenje.

ŠTA JE ZAPRAVO VANILA SEKS?

Najčešći primer koji ljude podseća na vanila seks je onaj u misionarskom položaju, u mraku spavaće sobe sa jednim partnerom. Međutim i vanila seks je, tvrde stručnjaci jednako subjektivan kao i kinky seks. Vanila seks za razliku od kinky seksa ne istražuje granice udobnosti i zadržava se u okviru poznatog. Vanila seks je takođe izraz za sve ono što se smatra stereotipom iliti normalom u datom vremenskom periodu i društvu. Dakle ako u svojoj spavaćoj sobi nemate fioku ponu seksi igračaka, svoj seksualni život možete sa smatrate – vanilastim.

ZAŠTO VANILA SEKS IMA LOŠU REPUTACIJU?

Možda ste do sad čuli komentare ljudi koji vanila seks smatraju dosadnim jer ne donosi neko posebno uzbuđenje u krevetu. Problem je zapravo u tome što je kinky seks trenutno u usponu i što se kao i pri svim trendovima, ono što je staro (u ovom slučaju vanila seks) smatra manje zabavnim. S druge stane treba uzeti u obzir da kinky seks jednostavno nije za svakog i da ne uživaju svi u obilju igračaka pred sobom, već jednostavno vole nežne zagrljaje i poljupce svog partnera. Ako je osoba doživela loše iskustvo odnosno nezadovoljsvo tokom vanila seksa, to sam seks po sebi ne čini lošim, već to jednostavno znači da je njoj potrebno nešto drugo.

ŠTA ONDA ODABRATI – VANILA ILI KINKY SEKS?

Zapravo sve se svodi na ono što vama lično i vašem partneru prija. Ako mislite da je potrebno malo začiniti vaš ljubavni odnos, možete da predložite neke nove poze ili igračke u spavaćoj sobi. Takođe ne bi bilo loše da s vremena na vreme promenite mesto vođenja ljubavi. Ni jedna vrsta seksa nije loša, ako uživate u njoj i vi i vaš partner.

