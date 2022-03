Većina se tokom seksa vodi jednim POGREŠNIM pravilom

Razmišljajte o zvuku kao o predelu za zadovoljstvo. Proizvodnja zvukova zadovoljstva budi naše telo, a čak može da bude početak erotskog uzbuđenja, kaže savetnica za žene koje imaju problema sa seksom.

„Da li želite da povećati svoj užitak, kao i užitak svog partnera? Onda za vreme seksa morale biste da proizvoditi određene zvukove“, savetuje Pamela Madsen, savetnica za žene koje imaju problema s ljubavnim vezama i seksom, piše Huffington Post.

Kaže kako se većina žena tokom seksa vodi pravilom – „tiho i brzo“, što je pogrešno. Proizvodnja zvukova, glasova, uzdisaja je nešto što magično deluje na osećaj zadovoljstva.

„Razmislite o tome. Da li ste ikada rekli „njammmm“ pre nego što ste počeli da jedete neko odlično jelo? Da li je to povećalo vaše zadovoljstvo u jelu? Možete se kladiti da jeste! Zato to i činimo. Kada pustimo glas ili zvuk u naš život, mi zapravo pokrećemo senzualno zadovoljstvo koje struji kroz celo telo. To može da bude početak erotskog uzbuđenja“, kaže Pamela.

Ovo su još neki njeni saveti na tu temu:

Eksperimentišite sa seksi zvukovima čak i pre nego što se osetite uzbuđeno. To može da bude režanje, predenje ili bilo koji drugi zvuk koji čini da se osećate seksi. Pokušajte od zvuka koji proizvodite da napravite to da bude početak erotskog doživljaja, a ne samo nusprodukt.

Obratite pažnju da li zvukovi kao kad imate orgazam dodatno uzbuđuju partnera tokom vođenja ljubavi. Kladim se da uzbuđuju! Naime, takvi zvukovi mogu da budu ohrabrujući za vašeg partnera jer – seks zvukovi su seksi!

Stvaranje seksi zvukova pomaže nam da izađemo iz svojih glava i uđemo u svoja tela. To je nešto kao da izgovarate „om“ tokom meditacije. To smiruje naš um i od toga prestajemo da razmišljamo. U seksu se sve svodi na osećaje, pa stvaranje seksi zvukova pomaže da ostanemo duže u trenutku erotske povezanosti.

Pokušajte da stvorite seksi zvukove za vreme masturbacije. Obratite pažnju kako to zvuči i kako deluje na osećaj uzbuđenosti. Čak pokušajte da proizvodite zvukove nalik onima kod orgazma i pre početka samozadovoljavanja. Opustite se i dajte oduška jer vas niko ne vidi niti čuje. To je istraživanje svita zadovoljstva i u tome nema ništa loše.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.