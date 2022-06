Večita ljubavnica otkriva kakvi muškarci varaju, mali signali ga odaju

Nakon razvoda je odlučila da želi samo zabavu, pa se zato viđa isključivo sa oženjenim i zauzetim muškarcima

Mnoge žene, nakon što saznaju da su prevarene, odluče da ostave partnera ili supruga. Amerikanka Ejmi Kaps je to i uradila, a onda je shvatila da želi samo zabavu, pa tako već godinama izlazi sa oženjenim i zauzetim muškarcima.

Ona smatra da je jedini način da se zabavi bez obaveza, upravo to, viđanje sa zauzetim muškarcima, te su upravo oni i njena „ciljna grupa“.

Ejmi je iz svog dugogodišnjeg iskustva naučila kako da prepozna prevaranta, pa je odlučila da to podeli sa ženama.

– Niko ne želi da ga partner vara, ali postoji toliko suptilnih znakova koje ne biste ni primetili, dok ne otvorite oči – rekla je Ejmi. Inače, ona sebe smatra stručnjakom za procenu nevere kod muškaraca.

Naglašava da je najmoćnije oružje svake žene zapravo njena intuicija.

– Ukoliko sumnjate da se nešto dešava, pratite svoju intuiciju dok se ne uverite u ono što je istina – rekla je i navela znakove koji bi mogli da pokažu da vam je partner neveran.

Odjednom je „previše“ fin

Ukoliko vaš partner od jednom počne da biva preljubazan i fin, a inače nema običaj da se tako ponaša, to je znak za alarm, jer ovo može da znači da radi nešto što ne treba. Primer toga je da vam kupuje poklone, nakit i, naravno, cveće… jasno vam je da se tako ponaša jer ima za šta da se iskupi.

– Iznenadna prijatnost, pokloni bez povoda, preterana ljubaznost i prilagodljivost, sve su to znakovi za uzbunu, naročito ako inače nije takav. Za mene je to veliki alarm – kaže ova žena.

Zaboravno ponašanje

Obeća vam da će nešto uraditi i onda to zaboravi, a pritom vas i ne sluša i ne doživljava… to nije dobar znak.

– Mnogi ljudi zanemaruju kada im partner postane iznenada zaboravan. Misle da je to slučajnost, ali nije. To znači da im je mozak obično negde drugde i da vi nemate njihovu pažnju – tvrdi Ejmi.

Više tuširanja – više varanja

Naravno da je higijenske navike moguće promeniti. Međutim, ukoliko vaš partner, od jednom, počne da se tušira više nego uobičajeno i da koristi preterano mnogo parfema, trebalo bi da obratite pažnju.- Da li se tušira više nego obično? Odjednom se obasipa parfemima? Trebalo bi da se zapitate da li to ima sa spiranjem mirisa druge žene sa sebe – tvrdi poznata ljubavnica.

„Koleginica s posla“

Svako malo pomene novu koleginicu sa posla, a paralelno sa njenim dolaskom je počeo i da pridaje veliki značaj svom oblačenju i stilu?

Obratite pažnju na to da li se „licka“ radnim danima, jer ako je tako, vreme je za uzbunu.

Frka oko telefona

Počeo je da krije telefon od vas? Postavio je šifru i kad god krene u kupatilo nosi ga sa sobom? Rekli bismo da je savršeno jasno da on nešto krije.

– Ako se vaš partner ne odvaja od telefona, izgleda nervozno kada je u vašim rukama ili ga ostavlja na stolu sa ekranom okrenutim prema dole, nešto nije u redu. –

