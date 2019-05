Veličina nije bitna? 5 mitova o seksualnim odnosima koji nisu istiniti

Seksolog Aliks Foks (Alix Fox) je za San (The Sun) odlučila da razotkrije neke od zastarelih mitova, u koje neki još veruju, prenose mediji.

Muškarci razmišljaju o seksu svakih sedam sekundi

„Ovo je opovrgnuto višestrukim istraživanima“, kaže Aliks. „Na državnom univerzitetu u Ohaju 283 studenta dobilo je tastere koje su pritiskali svaki put kad im se javila seksualna misao. Rezultati su pokazali da prosečni muškarac misli na seks 19 puta dnevno, a žena 10.“

Čak i oni „najvatreniji“ zabeležili su samo 388 klikova, što otprilike ispada 1-2 puta tokom budnog stanja u danu. „Svi uključeni u studiju razmišljaju o seksu više nego obično, jer su svesni da su deo eksperimenta“, dodaje Aliks.

Zašto na proleće raste želja

„Otprilike od 1778. do 1940. godine natalitet je bio najviši tokom kasne zime, što ukazuje na to da više žena zatrudni na proleće ili početkom leta, ali od 1974. do 1982. bilo je više rođenja tokom avgusta i septembra, što znači da je najviše začeća bilo u novembru i decembru.

U eksperimentu 114 muškaraca zamoljeno je da ocenjuje fotografije ženskih lica, grudi i tela svaka tri meseca i eksperiment je pokazao da je želja za grudima i telom jača tokom zimskog perioda.

Žene ne uživaju u porno-filmovima

„To nije istina – mnoge žene gledaju ih ’dok ne poplave u licu’“, kaže Aliks.

„Istraživanje na 3.000 žena koje je sproveo magazin Mari Kler (Marie Claire) pokazalo je da gotovo trećina žena gleda pornografske filmove bar jednom nedeljno, a još trećina nekoliko puta mesečno. Oko 66 odsto njih je to radilo dok su same, samo za sopstveno zadovoljstvo, a ne radi zadovoljenja partnera.“

Veličina je važna

„Pružanje seksualnog zadovoljstva više je vezano za veštinu muškarca nego za njegovu veličinu“, objašnjava Aliks.

„Muškarcima je takođe potreban entuzijastičan stav i spremnost da slušaju ono što žena zaista želi.“

U studiji na 170 žena u Holandiji više od tri četvrtine smatralo je da veličina, ali i obim uopšte nisu bitni.

„Ove rezultate potvrđuje istraživanje na više od 500.000 ljudi koje je sproveo profesor Kevan Vajli na Univerzitetu Šefild“, dodaje Aliks.

„On je otkrio da, iako je 85 posto žena zadovoljno dimenzijama svojih ljubavnika, 45 posto muškaraca još brine o veličini.“

Samo muškarci nisu prirodno monogamni

„Kinsijevo istraživanje potvrdilo je ovo verovanje, kao i druge publikacije koje su uglavnom napisali muškarci“, tvrdi Aliks.

„Temeljne evolucijske teorije sugerišu da muškarci žele da spavaju sa što je više moguće žena, da se razmnožavaju, dok žene traže predane partnere koji bi pomogli u odgajanju dece“, kaže. „Ali savremena nauka sugeriše da je istina daleko kompleksnija i da su oba pola jednako sklona promenama partnera“, objašnjava.