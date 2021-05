Verujete li vi u njih? Najčešći mitovi o ljubavnim vezama

Znate li koji su to najčešći mitovi o vezama? U koje od ovih i vi verujete?

1.Mit: Partnera možete da promenite

Jedna od najčešćih greški u vezi je misao da možemo da promenimo partnera. Bilo kakav pokušaj menjanja mogao bi da rezultira raspadom veze, a promena je moguća samo ako to partner želi.

Ako on odluči da poradi na svojim osobinama, to je njegov izbor, a ne vaš, istakla je stručnjak za veze Andrea Sirtaš u knjizi „On jednostavno nije tvoj tip“.

2. Mit: Suprotnosti se privlače

Da se suprotnosti privlače samo je mit, utvrdila je studija Univerziteta Groningen u Holandiji. Vrlo je malodugih veza s potpuno različitim osobinama. Za dug odnos potrebno je imati slične poglede na svet, a suprotnosti mogu samo kratkoročno da se podnose, ispričao je psiholog Vejn Anderson.

3. Istina: Na izbor muškarca utiče ženin ciklus

Žene zavisno od menstrualnog ciklusa privlače različiti muškarci. Tokom ovulacije one biraju seksi i manje pouzdane tipove, dok su im pre ovulacije zanimljiviji pouzdani i stabilni muškarci. Pripadnice lepšeg pola tako za vreme ovulacije privlače tipovi muškaraca s višim nivoom testosterona s kojim mogu da stvore potomstvo.

4. Mit: Pre braka je bolje živeti zajedno

Danas više od 80 posto parova živi zajedno pre braka, otkrila je američka studija. No, stručnjaci tvrde kako zajednički život povećava rizik od prekida. Gotovo petina parova koji su živeli zajedno prekinuli su vezu dok je isto učinilo tek 12 posto parova koji nisu živeli zajedno.

Međutim, hoće li doći do razvoda zavisi i od osobina partnera i njihovih uverenja. Partneri koji ne žive zajedno pre braka češće su religiozniji i ozbiljnije shvataju brak pa ređe traže razvod.

5. Mit: Muškarci se boje uspešnih žena

Iako im uspešne žene mogu delovati pomalo zastrašujuće, muškarcima se pre svega sviđaju inteligentne i samopouzdane partnerke. Oni u njima vide ravnopravnog partnera koji će im pomoći da se što lakše nose s problemima. Osim toga, moć je svakako dobar afrodizijak.

6. Mit: Sa seksom treba sačekati sve do trećeg viđanja

Nepisano pravilo da sa seksom treba pričekati do trećeg sastanka, viđanja ne treba shvatiti bukvalno, poručuju stručnjaci. Najvažnije je da partnera dobro upoznate pre upuštanja u intimne odnose, pa ako se osećate spremnim za to i pre trećeg sastanka, to je sasvim u redu. Svaka veza je jedinstvena pa je najvažnije slušati sebe.

7. I istina i mit: Brak ubija seksualni život

Oko ove tvrdnje stručnjaci nisu složni. Istraživanja su pokazala da bračni parovi imaju kvalitetniji seksualni život nego samci, no imaju manje seksualnih odnosa od njih. Mnogi parovi se žale da je nestalo uzbuđenje, a velik broj njih je priznao da im je dobar san draži od seksa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.