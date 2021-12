Za vreo početak Nove godine: Četiri koraka do najsavršenijeg seksa ikad

Sigurno mnogima ponekad padne na pamet pitanje – kako zaista imati najbolji seks u životu? Ponekad imate razdoblje kad je stvarno sve odlično, a onda se odjednom dogodi situacija da više nije tako. Čak i kad imate želju i energiju, seks je tako… predvidljiv. Seks terapeutkinja Laura Berman, dr. sc. govori da postoji više vrsta emocionalnih prepreka za dobar seks, od loše slike o telu do dosade, ali dobra vest da ih možete prevazići i ponovo se povezati sa svojom seksualnošću.

Osećajte se dobro u svom telu

“Žene koje imaju dobar seksualni život osećaju se dobro u svom telu”, kaže Džoj Dejvidson, dr. nauka i seksualni terapeut u Njujorka. Isto to govori i Berman, do 80 posto žena u SAD-u pati od negativne slike o svom telu. “Uobičajeno, kad žena pogleda sebe, njene oči idu direktno u problematična područja. Ona taj osjećaj nosi direktno u spavaću sobu, a kada joj partner dodiruje ta “problematična” područja, žena samo o tome razmišlja.” I tu zapravo nastaje problem.

Kako biste ga rešili, sledeći put kad odete u neku prodavnicu ili negde drugde, pogledajte oko sebe sve atraktivne žene raznih oblika tela. Podsetite se: ne postoji niko idealan. Zapitajte svog partnera što najviše voli na vašem telu i zapišite to. Svako jutro to pročitajte. Pohvalite sami sebe. Barem jednom nedeljno stanite nagi pred ogledalo i usredsredite se na svoje telo – i iznutra i spolja. Dodirnite svaki deo i recite sami sebi naglas šta vam se najviše sviđa u vezi s njim – to će vam pomoći da pojačate svoja osećanja.

Uspostavite vezu uma i tela

Razmislite o onim trenucima u svom životu kad ste se osećali potpuno u skladu sa svojim telom. Možda je to nakon trčanja, ili kad vežbate jogu i postignete spoj uma i tela… Velike su zapravo šanse da se to događa jako retko, to jest nedovoljno često, piše Shape.com.

“Kad žena ima negativnu sliku o sebi, sklona je da se odvoji i od toga kako se oseća njezino telo”, kaže Berman. Da biste ponovno uspostavili vezu, učinite nešto zbog čega se osećate dobro u svojoj koži barem jednom dnevno – priuštite sebi masažu, obucite nešto što dugo niste, izađite negde… Kad god ste usklađeni sa svojim telom i za ono za što je ono sposobno, prirodno ste senzualniji. Upravo zato što, kad nešto ne možete da imate, vi to želite još i više. Isto se ponašajte i u spavaćoj sobi – neka seks ne budi automatski, naučite da uživate u senzualnosti umesto da se usredsredite samo na kraj igre. Skinite se, prigušite svetla i naizmenično istražujte tela. Dopustite sebi da se ponovo povežete sa svojim partnerom i uživate u ljubavi, to će vas povezati na jednom novom nivou.

Dodajte uzbuđenje

Nakon nekoliko zajedničkih godina, lako je ulenjiti se u krevetu. Istraživanja pokazuju da nove i avanturističke aktivnosti mogu da podstaknu mozak na proizvodnju dopamina koji igra ključnu ulogu u seksualnoj želji. Izazovite svog partnera na aktivnosti, pokrenite sebe i njega i inicirajte da zajedno doživite nešto novo i uzbudljivo kao što je to bilo na početku vaše veze. Isto tako, pomozite partneru tako da mu pokažete šta volite i šta vas pali, a pokušajte da se oslobodite stresa. Kad ste pod stresom, nemoguće je osećati se seksi i tada libido pada. Napunite svoje seksualne baterije tako da radite stvari koje vam omogućuju da se oslobodite svoje užurbane svakodnevice. Omogućite sami sebi da budete opušteni i da se dobro osećate.

Povežite se

Kad partner i vi kvalitetno provodite vreme zajedno, srećni ste. A kad se osećate nepovezano, tada pati i vaš seksualni život. Već i malim stvarima može se postići puno toga, pa učinite nešto jednostavno kako biste se povezali i imali dobre odnose. Ponekad je potrebno samo “pobeći” – zajedno, daleko od posla i dece i koncentrisati se samo jedno na drugo.

