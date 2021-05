Zaboravite na dijete: Pogledajte koliko kilograma se gubi – seksom

Svakodnevnim „normalnim“ seksom za pola sata potrošićete 150 kalorija, a divlji seks troši i 350 kalorija, što je kao da ste trčali pola sata.

Seksolozi, ali i fitnes treneri zato savetuju da se imate seks tri do pet puta nedeljeno, a vikendom i do dva puta na dan. Tako ćete iskoristiti najbolje od ove vežbe. Žene bi trebalo da kontrolišu svoj orgazam, odnosno da se pomeraju tako da je stimulacija najveća jer tako upotrebljavaju najviše mišića, i to u pozi kada su one na partneru jer tako najviše vežbaju ramena, ruke i butine.

Osim toga, 15 minuta strastvenog ljubljenja ujutru, popodne i uveče, tri puta sedmično sagoreva oko 100 kalorija dnevno, što je 36.500 kalorija godišnje, dakle oko 4,5 kilograma.

Ako seksom želite da održite vitku liniju, trebalo bi da svaki put imate seks najmanje 15 minuta, a poza koja aktivira najviše mišića kod muškaraca je – misionarska.

