Začinite stvari u krevetu: 5 najčešćih seks fantazija i kako da postanu stvarnost

Želelo mi to da priznamo ili ne, svako je barem jednom u životu imao seksi maštarije o kojima nikome nije pričao. To je sasvim normalno, ali te maštarije je ponekad moguće sprovesti u stvarnost ako su obe strane zagrejane za to.

Prema nekim istraživanjima, čak 98 posto ljudi ima seksualne fantazije, a onih dva posto verovatno to nije želelo da prizna.

Kao i kod svega drugog u životu, kad je mašta u pitanju scenariji su vrlo raznoliki. Nekima je želja da isprobaju ‘igračke za odrasle’, drugi maštaju o grupnom seksu, nekima je fantazija da budu vezani, druge uzbuđuje dominacija, seks na javnom mestu…

Na te maštarije neretko utiču spoljni podražaji poput filmova i internet sadržaja ili pak način života, položaj u društvu itd.

Recimo, neko ko je u stvarnom životu pokoran, lako u glavi može da razvije maštariju o dominaciji, i obrnuto – ljudi koji su u stvarnom životu samouvereni, uticajni i dominantni, u seksualnom će uživati u podređenom položaju, kao da na taj način žele malo da se odmore od svega.

Takođe, kod maštarija o grupnom seksu neki ljudi zapravo samo žele da gledaju kako njihov partner uživa s nekim trećim, jer ih to jako uzbuđuje.

Ovo je pet najčešćih seksualnih fantazija i sve redom se mogu da postanu stvarnost ako su obe strane saglasne s tim:

1. Sado-mazo igrice

Sado-mazohizam je vrlo rasprostranjena erotska fantazija iako se smatra tabuom i o njoj se ne priča otvoreno. Mnogi parovi istražuju načine kako bi ovu maštariju sproveli u delo.

Važno je da otvoreno razgovaraju o tome, dogovore šta će i kako raditi i odrede granice koje ne prelaze kako se užitak ne bi pretvorio u traumatično iskustvo. Dobro je pre početka odrediti ‘sigurnu reč’ koju jedna strana izgovori kad želi da igra stane.

2. Seks u troje

Fantazija o uvođenju druge osobe u spavaću sobu je vrlo česta, ali je mogu realizovati samo parovi otvorenijih pogleda na seksualnost.

Kod ostvarenja ovakve fantazije oba partnera to moraju iskreno da žele, jer, ako jedna strana pristane samo da ugodi drugoj, to se kasnije može loše odraziti na vezu. Važno je da partneri kod seksa u troje ne osećaju ljubomoru u trenucima kad se njihov partner nađe u klinču s onim trećim.

3. Biti pokoran

Dopustiti nekome da preuzme kontrolu nad seksualnom igrom jedna je od najpopularnijih erotskih fantazija koje ljudi imaju. Biti pod nečijom dominacijom ne mora nužno da uključuje kojekakve igrice već jednostavno uživanje u tome da neko inicira stvari i radi ih kako želi dok u isto vreme ‘prisiljava’ drugu stranu na intenzivno hedonističko uživanje i na kraju jaki orgazam.

Neki parovi ovu igru dodatno začine određenim ulogama, na primer, ako žena želi da bude pokorna, tad muškarca zove šefom i hvali svaki njegov potez. Ili, ona njega zaveže lisicama, prekrije mu oči…

Često zna da se dogodi da ljudi na visokim funkcijama, koji po ceo dane drugima šefuju, imaju potrebu da tokom seksa budu pokorni i u potpunosti se predaju u ruke partnera.

4. Seks na javnom mestu

Živahna zabava na otvorenom i daleko od uobičajene rutine spavaće sobe jedna je od riskantnijih erotskih fantazija u koju se mnogi parovi upuštaju.

Nije samo promena lokacije ono što potpiruje maštu i pojačava uzbuđenje, već i činjenica da mogu biti uhvaćeni dok rade ‘one stvari’, da ih neko može videti, gledati pa čak i masturbirati dok ih voajerski posmatra iz nekog skrivenog ugla. Sav taj rizik može biti jako motivišući za dobar seks.

5. Seks s neznancem

Taj scenario može biti vrlo erotičan upravo zato što se radi o nekom nepoznatom. Seks s potpunim strancem je od samog početka mističan, neizvestan, neobavezan, bez pritiska, bez očekivanja…

Upravo zato mnogi maštaju o tome. Žele da istraže neke nove seksualne radnje i ponašanja koja nemaju prilike (ili hrabrosti) da iskuse s dugogodišnjim partnerom.

Kako seksualne fantazije provesti u delo?

Vruće maštarije nisu samo normalna pojava, već nam mogu pomoći u boljoj, otvorenijoj, iskrenijoj komunikaciji s partnerom. Naime, ako partneru otvoreno možete reći o čemu maštate, to pokazuje da vaša veza ima čvršće temelje nego što to možda mislite.

Znači, za početak oboje iskreno priznajte o čemu sve maštate u seksu bez obzira koliko vam je to neprijatno da izgovorite – ko zna, možda imate iste želje i samo jedan korak vas deli od realizacije.

Ukoliko se fantazije razlikuju, pokušajte da vidite možete li ih ostvariti i oboje uživati u njima. Izuzetno je važno da su obje strane suglasne i žele da isprobaju nešto novo.

Ako se jednom partneru ne sviđa ono o čemu drugi mašta i ne želi da to isproba, ne brinite, to je sasvim normalno i prihvatljivo. Uvek možete naći neku seksualnu igricu koja će i vama i partneru biti poželjna i uzbudljiva, prenosi myimperfectlife.com.

