Zagarantovano zadovoljstvo: Seks poza koja će izludeti svaku ženu

Iako je ovo jedan od napornijih seksualnih položaja, svakako bi trebalo da znate za pozu fliper – i, naravno, isprobate je.

Ovako funkcioniše položaj fliper Žena leži na leđima, podiže noge i podiže karlicu – poput mosta, samo što joj ramena i glava ostaju na dušeku. Njen partner se potom postavlja između njenih kolena, stavlja ruke ispod zadnjice i penetrira. Kako bi tokom penetracije još više stimulisao G tačku, muškarac može podići karlicu svoje partnerke malo više tako da su joj stopala u zraku.

Položaj fliper obećava intenzivan seks, ali takođe zahteva puno snage. Ako nakon nekog vremena postane previše naporno, muškarac može da sedne na listove, privuče ženu u krilo i nastavi da je mazi u ovom položaju. Još jedan plus je to što može doći i do partnerkinog klitorisa i stimulisati ga prstima ili seksualnom igračkom. Ili se dama sama može prihvatiti tog posla i usmeravati se prema vrhuncu dok uživa u partnerovim pokretima

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.