Zagrljeni ili ne: Šta sve šetanje ulicom otkriva o vašoj vezi!?

Ima li šta romantičnije od jesenje šetnje s voljenom osobom? Kada smo već kod toga, da li imate neke zajedničke rituale dok šetate – držite li se za ruke ili hodate zagrljeni? Ko je sa leve, a ko sa desne strane? Da li se možda ljubite u javnosti? Odgovori na ova pitanja u velikoj meri mogu da otkriju detalje o vašoj vezi i stepenu bliskosti sa parnerom!

Držite se za ruke?

Ne, hvala! Ako nema telesnog kontakta dok šetate, jer vam se to čini kao nešto nepraktično, verovatno da između vas postoji određena udaljenost. Jer očigledno želja da jedno drugo međusobno dodirujete u hodu, nije preterano velika.

Uvek to radimo: Stvar je jasna, pripadate jedno drugom i želite to da pokažete svima oko sebe. Probleme ne savladavate pojedinačno, već uvek u paru. Ruka u ruci.

Kako kad: Ponekad vam se ruke spoje, a onda opet prekinete “vezu”. To pokazuje vašu fleksibilnost. Prolazite kroz život kao par – ali zadržavate svoju individualnost. Redovmo pravite i održavate balans u svom odnosu.

Ko hoda levo, a ko desno?

Uvek isto: Možda nikada to niste primetili, ali svaki iskusan i sinhronizovan par tačno zna šta mu je činiti, pa makar i u šetnji. Verovatno uvek sedite na istom mestu za stolom ili spavate na istoj strani kreveta, zar ne?

Uvek drugačije: Danas jedno, sutra drugo – sve vam je prilično opušteno i nekomplikujete. Ne namećete sebi nepotrebna pravila i ograničenja u vezi, a i zašto biste? Sve ide tamo gde bi trebalo i gde mu u datom trenutku odgovara. Probleme verovatno rešavate spontano i uvek zajedničkim snagama!

Ljubite se u javnosti?

Nikada: Stidljivi ste ili jednostavno živite devizu: „ne moramo javno da pokazujemo svoju ljubav“? Bilo kako bilo sjajan ste tim! Vi to znate i sami i nije vam potrebna potreba drugih.

Radimo to stalno: Ljubite se ujutro, u podne, uveče, na kiši, suncu, snegu, ledu… Ludi ste jedno za drugim, teško vam je da “skinete ruke” sa partnera i svoju ljubav želite da pokažete celom svetu!

Radimo to povremeno: Ne radite to da biste nekome nešto dokazali, već zato što mislite da je to lepo. Više intimnosti štedite za trenutke kod kuće. Jednostavno mislite da je udvoje mnogo lepše.

Šta je sa njegovom rukom?

Uvek me zagrli: Želi da vas zaštiti i istovremeno svima to pokaže. Sviđa vam se kad vam je tako blizak, kada vam pruža podršku i ljubav – i možete u potpunosti da se osloniti na njega.

Ne, to nam je previše nezgodno: Oboje volite praktičnost. Ako vam je potrebna bliskost, samo zastanite na trenutak i zagrlite se. Inače vam je to previše nezgrapno pri hodanju. Vaš moto je: Ima dovoljno vremena za maženje kod kuće!

Ponekad me zagrli: Ne da vam preko potrebno, ali vam se i te kako dopada kada vas zaštitnički zagrli. To je vam prija na ličnom nivou, ali vam se ujedno sviđa i poruka koju taj zagrljaj šalje spoljnom svetu – sjajan ste par. I u pravu ste: uvek ste tu jedno za drugo onda kada ste jedno drugom potrebni!

