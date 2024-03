Žao nam je, ali ako radite ovih 6 stvari, loši ste u krevetu

Psihoterapeutkinja specijalizovana za seks i ljubavne veze Miranda Kristofers, osnivačica britanskog savetovališta Therapy Yard, istakla je šest znakova koji otkrivaju da niste tako dobri u krevetu kao što mislite.

Nedostaje vam samopouzdanja

– Kada vam nedostaje samopouzdanja, onda ne možete da se opustite i da budete otvoreni ili spontani tokom vođenja ljubavi. Možda ćete insistirati na seksu u mraku ili ispod pokrivača, jer vam to pomaže da se fokusirate na ono što volite i na ono što vam je dobro – pojasnila je ona i savetovala paljenje sveća i tihu muziku za bolju atmosferu.

Lako je skrenuti pažnju

– Dobar seks znači biti povezan i gubiti se u zadovoljstvu. U dobrom seksu, ne morate razmišljati o svom sledećem potezu. To je kao da plešete zajedno – objašnjava Kristofers i predlaže vežbanje svesnosti. To je obuka vašeg mozga da se fokusira na sadašnjost i unošenje tog načina razmišljanja u spavaću sobu.

Iako mnogi ni ne razmišljaju o tome dok se kidaju i bacaju jedno na drugo, zadržavanje pažnje tokom seksa može učiniti zadovoljstvo daleko boljim. Rezultati ovih studija objavljeni su u stručnom časopisu ‘Journal of Sex & Marital Therapy’.

– Svesnost može da reši deo anksioznosti koja može da ometa pozitivno seksualno iskustvo. U osnovi, praktikovanje seksualne svesti iskorenjuje stvari koje često čine seks stresnijim, kao što su anksioznost, strah i telesni stid, što je recept za više zadovoljstva, rekli su istraživači.

– Seks kao čin nije mnogo komplikovan, ali svesni seks često zahteva ogromnu hrabrost, strpljenje i spremnost da se družimo u našoj ranjivosti. Svestan seks znači da se pokažemo celi, dozvolimo sebi da budemo viđeni i da budemo voljni da zaista vidimo drugu osobu ili druge ljude – objasnila je Jael Šaj, a prenosi 24sata.hr.

Kako praktikovati seksualnu svest?

Obavezno se fokusirajte na svoje disanje dok vodite ljubav, pokušajte da budete svesniji svih svojih čula.

– Ako želite da budete potpuno prisutni, izbegavajte preteranu orijentaciju ka cilju, kao što je fokusiranje na postizanje orgazma. Pokušajte da udaljite svoj um od prošlih seksualnih iskustava. Zaustavite svoj um kada odluta ili počne da brine o nečemu i vratite ga na ono što se trenutno dešava u vašem telu, savetuje seksualni terapeut Džesa Cimerman.

– Ako vam se seksualna svest čini zastrašujućom, počnite sa malim koracima, kao što je fokusiranje samo na osećaj dodira tokom odnosa, i nastavite dalje. Takođe, ako želite da dovedete zadovoljstvo do vrhunca, onda treba svesno da usporite tempo – dodala je ona

Neprijatno vam je da pričate o seksu

Vanesa Marin, autorka knjige „Sek Talks: The Five Conversations That Will Transform Your Love Life“ savetuje da razgovor započnete komplimentom.

– To može biti nešto sasvim obično kao: ‘Danas izgledaš prelepo’ ili ‘Tvoje oči su stvarno lepe’. Takođe, možete ponuditi neku vrstu komplimenta o povezanosti koju osećate prema partneru – rekla je ona i napomenula da problemi u seksu često proističu iz loše komunikacije.

Važno je da povremeno razgovarate sa partnerom o svojim i njegovim željama, jer se one vremenom mogu promeniti.

Ne menjate svoju rutinu

Studija sprovedena u Portugalu i objavljena prošle godine u časopisu ‘Journal of Secual Medicine’ otkrila je da muškarci osećaju veći nivo seksualne dosade u dugotrajnim vezama nego žene, pa radite na tome da ljubav bude uzbudljiva i svaki put malo drugačija.

Na primer, obavezno probajte tantrički seks, gde primarni cilj nije postizanje orgazma, već emocionalno i fizički zbližavanje partnera. To je oblik intimnosti koji omogućava dvoje ljudi da postanu jedno i da se njihove energije strastveno sretnu, čime se proteruje svaka negativnost. Njen smisao bi zapravo bio – preplitanje i širenje energije.

Većina ljudi koji su probali ovakav seks ne žele da se vrate na staro jer im klasično vođenje ljubavi, čiji je cilj postizanje orgazma, postaje previše površno. Kažu da im ovakav način vođenja ljubavi može trajati satima i zapravo dovodi do neverovatnih orgazama koje nikada u životu nisu doživele.

Tantrički seks je drevna hinduistička praksa koja je počela pre više od 5.000 godina. Tajna nije u razmišljanju o orgazmu kao cilju, već o samoj predigri. Važno je da osetite partnera, njegov miris, energiju, stimulišete sva svoja čula… I to polako. Polako gradite seksualnu energiju.

Tradicionalna poza koja se praktikuje u tantričkom seksu je tzv Yab Yum poza je odlična za povezivanje sa vašim partnerom. Muškarac sedi prekrštenih nogu, a žena sedi na njemu okrenuta licem prema njemu. Ova poza je savršena jer možete da pogledate partnera u oči, dodirnete ga, poljubite, snažno zagrlite, vodite ljubav… Važno je da oboje budu svesni drugog – njegovog disanja, pokreta, mirisa…

Želite seks u različito vreme

– Pristanak znači da oba partnera podjednako žele seks. Ali postoji mnogo razloga zašto nivoi želje variraju. Ako više volite jutarnji seks, a vaš partner noćni, onda treba da razgovarate o ovome i nađete nešto što vam oboma odgovara – objašnjava Kristofers.

Takođe, ponekad napravite prvi korak, jer ako uvek čekate da vaš partner započne seks, propustićete mnogo lepih trenutaka. Snažna ličnost i inicijativa su veoma uzbudljivi za partnera, a ništa nije tako seksi kao posmatranje druge osobe kako se polako, senzualno skida dok na njenom telu ne ostane nijedna krpica.

Požuda nije jedina motivacija za seks sa partnerom. Stvar je mnogo složenija – usrećiti partnera, pojačati osećaj povezanosti, pružiti zadovoljstvo – to su takođe dobri razlozi za seks. Ne morate oboje da budete raspoloženi za vođenje ljubavi da bi se to dogodilo. Stručnjaci kažu da se mnogi parovi „sastaju“ da bi zadovoljili partnera i to je najmanje 25 odsto vremena provedenog u seksu.

Osećate sramotu ako ne ‘shvatate kako treba’

Anksioznost zbog seksualnog učinka pogađa 9 do 25 odsto muškaraca, a najčešći uzrok je prevremena ejakulacija. U slučaju žena, 6 do 16 odsto njih obuzdava svoju seksualnu želju, prema studiji iz 2019. Kristofers savetuje da se oslobodite pritiska fokusirajući se na sopstvene fizičke senzacije, umesto da samo razmišljate o tome koliko vaš partner uživa i sve će biti bolje, prenosi Njujork post.

‘Ne žurite sa penetracijom’

– Usporavanje stvari gledanjem u oči jedno drugom i polaganim sinhronizovanim disanjem pre nego što polako pređete u predigru, uz duže dodire, poljupce, milovanja i lizanja može izgraditi još dublju vezu između vas i vašeg partnera. Savetujem vam da pokušate da usporite što je više moguće i obratite pažnju koliko možete da izdržite pre nego što popustite – kaže stručnjak za seks Izabel Uren.

– Odlaganjem penetracije, oboje možete da se bacite u ekstazu. Stoga, umesto da žurite, oboje se slažete da ćete se uzdržavati od penetracije sve dok budete mogli da izdržite, a to uključuje i prste. Umesto toga, balansirajte na ivici blaženstva što je duže moguće – dodala je ona.

Dodir, kaže, nije jedino čulo koje pomaže u vođenju ljubavi.

– U stvari, osnaživanje drugih čula kao što su miris, sluh i vid može učiniti iskustvo još prijatnijim. Eksperimentišite sa mekim prigušenim osvetljenjem. Ispunite vazduh senzualnim mirisima poput ruže, vanile i sandalovine, jer ovi mirisi deluju kao afrodizijaci. Stavite povez na oči jer to može poboljšati čulno iskustvo tokom seksa – objasnila je ona.

