Zašto muškarci varaju u vezi: Stručnjaci tvrde da je okidač u ovoj jednoj stvari

Mnogi pokušavaju da dokuče, ali razlog je samo jedan zbog kog se odlučuju na izdaju

Prevare ne smeju da se dešavaju u partnerskim odnosima. Većina ljudi je svesna koliko je to pogrešno, ali bez obzira na to pojedine osobe se upuštaju u nemoralan čin. Zašto je to tako?

Postoji mnogo razloga zašto ljudi varaju partnere za koje tvrde da ih vole i sa kojima žele da budu.

Međutim, razlozi muža koji vara mogu se razlikovati od razloga žene. Postoji škola mišljenja koja kaže da ako žena vara, veća je verovatnoća da će signalizirati kraj veze nego ako muškarac vara. To je zato što muškarci i žene drugačije posmatraju partnerski odnos.

Zašto muškarci varaju?

Za početak, muškarci su obično u stanju da razdvoje intimnost od emotivne veze, dok žene obično ne mogu. Za većinu muškaraca, intimnost je samo fizička, dok veza podrazumeva dublji odnos, i te dve stvari ne moraju nužno da budu povezane. Dakle, muškarac koji ležerno vara to može učiniti bez ikakvih emocija, ne razmišljajući o izgradnji veze, dok žena koja vara mora da ostvari dublju emotivnu konekciju.

Naravno, postoje muškarci varaju jer osećaju ljubav pored pored fizičke privlačnosti, ali kod većine to nije slučaj. Za njih, neverstvo može biti oportunistička, trenutna i prvenstveno fizička akcija koja,ne utiče na već izgrađen emotivni, partnerski odnos sa ženom.

Kada ih pitaju, mnogi odgovaraju da su savršeno srećni u vezi, da veoma vole svoju ženu i da je njihov život sjajan i uprkos varanju, poručuju sa sajta Your Tango.

Naravno, i muškarce može privući interesantna ličnost, ali češće ih uzbuđuje fizički izgled. I obično ne moraju da budu zaljubljeni da bi uživali u intimnom odnosu.

Postoji veća verovatnoća da će veza oštećena neverstvom muškarca preživeti (i potencijalno čak i napredovati) nakon što se preljuba otkrije, za razliku kada žena tako nešto uradi. Zašto je to tako?

Kod većine muškaraca vlada ego i sujeta, neće nikada poći od toga da li nešto nije funkcionisalo u odnosu čim se žena odlučila za takav potez, dok u slučaju muškog neverstva, partnerka je ta koja se pita šta je pogrešno uradila i krivi sebe jer je muškarac potražio nežnost u tuđem naručju.

Muškarci varaju i kada su u dobrim, zdravim i srećnim odnosima i smatraju da treba da sačuvaju vezu ili brak. Ne pridaju značaj aferama, što je veoma pogrešno jer povređuju i izdaju osobu sa kojom grade zajednički život.

Za kvalitetan i srećan partnerski odnos potrebno je međusobno poverenje, komunikacija i pre svega povezanost na emotivnom i intimnom nivou, piše Sensa.

