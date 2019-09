Enigma razrešena: Zašto on nikako da vas zaprosi?

Sigurno znate bar jedan par koji je nakon dugogodišnje veze raskinuo, a onda je muškarac odmah sledećoj devojci predložio brak. Takvo ponašanje zaista može biti iznenađujuće. Iz BrightSide-a su pokušali da nađu razloge zašto se muškarci ne ožene na kraju kada su dugoj vezi.

Nije ni čudo što se tada postavlja pitanje: Zašto žena s kojom je muškarac bio godinama u vezi ne dobije verenički prsten, dok sledeća postane mlada nakon nekoliko meseci veze?

Ne postoji „prava žena“. Najvažnije je biti s muškarcem u pravo vreme

Muškarci se ne žene kada upoznaju ljubav svog života, već kada su spremni da osnuju porodicu. Naučnici kažu da je najbolje doba za osnivanje porodice od 28. do 32. godine. Nakon tog vremena šanse da muškarac poželi da se venča će se smanjiti, a nakon 42. godine šansa da će se oženiti je gotovo nula.

Izgled je bitan

Studije pokazuju da su srećniji brakovi u kojima je žena privlačnija od muškarca. No, prema mišljenju autora knjige „Why Men Marry Some Woman and Not Others“ Džona T. Moloja, izgled žene ne bi trebao da bude vulgaran.

Mišljenje prijatelja i roditelja može uticati na odluku

Čak i ako muškarac izgleda vrlo nezavisno, na to koga će izabrati za ženu mogu uticati osobe koje su mu bliske. Zato prijatelji igraju veliku ulogu u početnoj fazi veze i njihovo mišljenje može ubrzati proces zaljubljivanja. Uz to, muškarci cene i mišljenje roditelja.

Žele da budu sigurni da žene žele venčanje

Ako žena nikada ne izrazi svoje mišljenje o tome da želi da se uda, njen partner će verovatno misliti da ona i ne želi brak. Znate, muškarci su vrlo loši u čitanju između redova, ali su zato dobri u zaključivanju. Dakle, kad devojka izgubi strpljenje, spakuje svoje stvari i ode, muškarac će analizirati situaciju i kad upozna sjedeću ženu biće brži u svojim odlukama i predložiće joj brak pre nego što ga napusti.

Žene koje više vole da ćute o svojim željama zapravo ne dobijaju venčani prsten, tvrde psiholozi. Čak 73 posto udatih žena priznaje da su pritiskale svoje partnere i insistirale na tome da se venčaju, umesto da samo čekaju da ih njihov momak zaprosi.

Zajednički život smanjuje šanse za venčanje za 50 posto

Psiholozi upozoravaju žene da trebaju biti vrlo oprezne kada je reč o ideji zajedničkog života pre braka. Naime, šansa da vas muškarac zaprosi nakon tri godine zajedničkog života smanjuje se za 50 posto, a nakon sedam godina zajedničkog života šanse su jednake nuli.

Nemojte zaboraviti na razliku u percepciji: žene misle da je zajednički život prvi korak ka braku, a muškarci zaboravljaju na potrebu venčanja, jer misle da zajedničkim životom već imaju porodicu.

Imaju planove

Muškarci žele da se venčaju samo kada u životu postignu određene stvari poput dobrog posla, stana, kuće i dovoljno novca. Žene kojima ne treba puno, nažalost često nisu interesantne muškarcima, jer ih one kao takve ne izazivaju i ne podstiču da budu bolji. Njima treba žena koja zna šta želi i koja će ih uvek podsticati da rade na sebi kako bi bili što uspešniji.