Biće zauvek vaš: Zavedite ga u 5 koraka

Biti savršena devojka je sasvim jednostavno. Potrudite se da se vaš muškarac oseća voljeno i posebno i on će vas obožavati. Takode, potrebno je da na umu imate nekoliko trikova koji mogu da vam pomognu. Moguće je da vi već znate neke od njih i da ih primenjujete nesvesno. Ali ako ih ne primenjujte vreme je da počnete i da potpuno zaludite svog čoveka koji ce vas sve više voleti iz dana u dan. Idemo redom…

Učinite ga boljim čovekom

Dobra devojka ne uči muškarca da bude romantičan i kavaljer. Ona ga poznaje od glave do pete, zna kako razmišlja i kakve probleme ima i pomaže mu da ispravi svoje nedostatke. Da li motivišete svog dečka da ostavri svoje snove? Da li razgovarate o njegovoj buducnosti i potencijalima koje ima? Jedna od boljih osobina dobre devojke je njena mogućnost da usmerava i oblikuje svog čoveka tako da postane bolji nego što je to bio ranije.

Neka se oseća posebno

Svaki dečko voli da ga njegova devojka mazi i tetoše. Posebno pred drugima. Ali naravno on vam to nikada nece priznati. U stvari možda izgledati da mu vaša pažnja pred drugima smeta, ali duboko u sebi, verujte nam, on čezne za tim.

Preuzmite inicijativu u krevetu

Iako svi misle da je seks nešto što se u spvaćoj sobi odigrava na inicijativu muškarca. Ali svi mi znamo da žene uživaju u seksu podjednako kao i snažniji pol. Stoga s vremena na vreme preuzmite incijativu. Svaka dobra devojka ume da bude stidljiva, ali s vremena na vreme ume da pokaže nekoliko seksi trikova koji ga veoma prijatno iznenade.

Impresionirajte njegovu porodicu i prijatelje

Ukoliko želite da budete dobra devojka, ovo je odličan način da to i započnete. Možda je vaš dečko oduševljen vama i kuje vas u zvezde ali… on iza sebe ima poveliki broj ljudi koje treba takode da impresionirate. Svaki put kada ste u društvu njegovih prijatelja i porodice trudite se da učestvujete u razgovoru i da budete razdragani.

Viđajte se ali ne preterujte

Svaki dečko voli devojku koja je nezavisna ali ipak zavisna. Neke devojke su prilično smotane i zahtevaju od dečka da im pomogne u svemu. S druge strane tu su i one koje su pa previše nezavisne. Momci vole one koje su u sredini. Svaki muškarac voli da se nađe svojoj devojci onda kada joj je potrebno. Tu do izražaja može da dode nekoliko stvari ili njegov zaštitinicki instinkt ili želja da vas impresionira ili udovolji. Ukoliko vam vaš dragi nije potreban da nešto uradite, ali i dalje želite da bude pored vas jer vam prija njegova blizina, on ce vas zbog toga voleti. Momci možda cene devojke kojima je stalno potrebna pomoc ili one koje su preterano nezavisne, ali kako vreme bude prolazilo on ce se sve više zaljubljivati u vas i želeće devojku kojoj nije potreban, već koja želi da bude sa njim.

