Zbog ovih 10 razloga žene ne mogu da dožive orgazam

Samo 10 % žena lako može postići orgazam, dok se ostalih 90 % mora nositi s mnogim spoljnim faktorima – od položaja u krevetu do dnevnih navika kod kuće i na poslu – sve to možda utiče na vašu mogućnost postizanja orgazma, rezultat je istraživanja klinike Klivlend.

Svaka je žena građena drugačije, a razmišljanje o tome šta deluje, a šta ne ili koji bi faktori iz vašeg svakodnevnog života mogli da utiču u spavaćoj sobi je komplikovano, ali ne gubite nadu. Ako ste jedna od onih žena koje teže dožive orgazam, Women’s Day donosi 10 iznenađujućih razloga zašto je to tako.

Anksioznot

Anksioznost može uzrokovati misli koje mogu otežati orgazam, kaže psihijatar iz Njujorka, Grant Hilari Brener. Nedavna istraživanje sa univerziteta Valparaiso u Indijani pokazala su da više od polovne žena koje imaju teškoće s postizanjem orgazma, problem pripisuju anksioznosti, prenosi Miss7.

Ne naprezanje mišića

Ženama koje imaju problema s postizanjem orgazma skoro uvek se kaže da se „samo opuste“. Međitom, seksualna terapeutkinja dr. Luen Kol Veston kaže da to može biti pogrešan pristup. „Napetost mišića često je potrebna za orgazam“, piše dr. Veston za WebMD i preporučuje vežbanje mišića dna karlice – istih onih koji se angažuju za Kegelove vežbe.

Vlažnost

Istraživanje univerziteta Valparaiso takođe je pokazalo da skoro četvrtina žena koje su teško dostigle orgazam za to optužuju nedovoljnu vlažnost. „Lubrikant čini ženske (i muške) genitalije erotski osetljivijima pa pomaže ženama da lakše dožive orgazme“, piše Majkl Keslmen, autor knjige Great Sex. Oni su dostupni u skoro svim većim prodavnicama, apotekama i specijalizovanim radnjama.

Seksualne igračke

Neke žene možda se neće osećati prijatno koristeći seksualne igračke, ali one mogu uveliko poboljšati vaša seksualna iskustva i možda vam pomoći da postignete orgazam. Prema istraživanju iz 2017. u časopisu The Journal of Sex and Marital Therapy, skoro 40 % žena mora stimulisati klitoris radi orgazma. U stvari, kaže Keslmen, „nekim ženama je potrebna intenzivna stimulacija koju samo vibratori mogu pružiti.“

Ne masturbirate

Koliko često masturbirate, može direktno uticati na vaše šanse za postizanje orgazma kad ste s partnerom, kaže bračna i seksualna terapeutkinja Kan Van Kirk. Zašto? Sposobnost žene da mašta i koristi maštu za vreme masturbacije može joj pomoći da oslobodi svoje kreativne inhibicije u krevetu, a pomaže joj da nauči tačno kako i gde voli da je dodiruje partner.

Ćutanje

Ni vi ne može drugima čitati misli, a to ne može ni vaš partner. Svaka žena je drugačija, tako da pokreti i uglovi koji možda nekome prijaju, vama možda smetaju, kaže dr. Van Kirk. Ono što je bitno jeste razgovor ili govor uopšte. „Ponekad stenjanje ili dodir ruke mogu stvoriti veliku razliku“, kaže ona. Ako vaš partner to još ne zna, možda je to upravo vaša krivica. Recite mu.

Lekovi koje pijete

Znate onaj mali papirić na kojem su navedene nuspojave leka koji pijete? Zaista ga pročitajte, jer lekovi koji uzrokuju porast nivoa prolaktina – proteina koji smanjuje libido – mogu biti krivci za tvoju nesposobnost dostizanja orgazma, kaže dr. Van Kirk. Lekovi za krvni pritisak i antidepresivi takođe su glavni krivci „, dodala je.

Sedenje tokom dana

Ako ste celog dana na poslu vezane za svoj sto i sedite po osam sati, to je loša vest za vaše karlične mišiće. Celodevno sedenje ih skraćuje, a to može dovesti do bolova u karlici što otežava orgazam, kaže dr. Van Kirk. Kako bi se sprečili problemi, ona predlaže postavljanje alarma kao podsetnik za pomeranje svakih pola sata do sat vremena tokom radnog dana.

Ne pravite buku

Dokazano je da galama tokom seksa čini čuda za žene, jer im može omogućiti da orgazam traje duže i da ga dožive ranije i češće, kaže Lorel Haus, stručnjakinja za odnose i autorka knjige ‘Screwing the Rules’. Ako se nakon nekoliko pokušaja osećate neprijatno, Haus predlaže da pojačate svoje tlesno iskustvo. „Razmišljajte o dodirivanju kože, uživajte u pritisku tela partnera na vaše telo“, zaključila je.

Nivo oksitocina je prenizak

Oksitocin, nazvan hormonom „osećam se dobro“ ili hormonom „ljubavi“, ide ruku pod ruku s orgazmima, kaže dr. Van Kirk. Ako ga vaše tijelo ne proizvodi dovoljno, orgazam ćete možda teže doživeti. Stres može biti glavni razlog slabe proizvodnje oksitocina, ali dokazano je da što više vremena provodite s partnerom, gledate ga u oči, držite se za ruke i ljubite se mogu pojačati proizvodnju tog hormona. Istraživači veruju da čak i maženje s kućnim ljubimcem takođe potiče oslobađanje oksitocina – hormona sreće.