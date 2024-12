Želite bolji seksualni život? Zaboravite na tehniku i veličinu, najbitnije je ovo

Mnogi ljudi imaju emotivne potrebe koje uporno pokušavaju da spoje sa seksom, ali ponekad jednostavno ne uspevaju da to urade na pravi način, piše terapeut za seks i brak dr. Marti Klajn u svojoj knjizi „Seksualna inteligencija: šta zaista želimo od seksa – i kako to dobiti“, piše Healthline.

„Seks je haotičan, čudan i često povezan sa nerazumevanjem osobe sa kojom ste u vezi i koja vas doživljava na svoj način. Zato morate da se fokusirate na sebe, na to ko ste. Samo tako ćete produbiti odnos“, piše autor.

To zahteva razvoj lične seksualne inteligencije, koja se postiže iskustvom, ali uključuje i malo „pomeren” pristup seksu – od onog koji smo godinama učili. Naše misli tokom seksa su važnije od bilo kakvih trikova ili tehnika – i to je jedini put do zdravijeg, uzbudljivijeg i zadovoljavajućeg seksualnog života.

„To podrazumijeva usvajanje stavova poput toga da je seks nešto čime možete upravljati, a ne nešto što se ‘događa samo od sebe’ ili, na primer, toga da ste slobodni da sami kreirate taj odnos i uživate u njemu, a ne da ste na kraju nezadovolj(e)ni. Jednom kad to iskusite, to je bolje od najboljeg orgazma“, piše autor ovog seksualnog priručnika.

U završnom delu, dr. Klajn takođe razmatra koncept „idealnog seksa“. „Nijedna seksualna veza nije idealna, a ovaj stav nas često sputava. Postoji samo ideja da u seksu možete ‘zakazati sastanak’ i to je ono što vas čini slobodnim. Tada ne težite samo ‘uspehu’, odnosno orgazam, a to je put ka uživanju – piše autor o seksualnoj inteligenciji. Ako prestanete da se poredite sa ’idealom’, nastavlja on, onda imate samo dva pitanja: „Da li mi se sviđa i da li uživam u tome?“, i „Da li i moj partner uživa zajedno sa mnom?“ Ovakve oslobađajuće misli i uklanjanje imperativa perfekcionizma stvaraju srećnije parove“, zaključuje dr. Marti Klein.

(Večernji list)

