Žene konačno priznale koliko dug seks vole, ovo je istina?

Danas se o seksu priča više nego nekada, pa i o tome šta su čije potrebe. Što je još bolje, ljudi pažljivije slušaju kada se o seksualnim potrebama radi – samo, neće sve što čuju biti tačno.

U kombinaciji s pričom o seksu i porno-filmovima, razvijaju se izvesni urbani mitovi o tome ko kakav seks voli, što onda u praksi dovede do ne baš neznatnih problema. Na primer?

Na primer, česti su vicevi o muškarcima koji maltene smesta dožive orgazam, dok je ženama ipak potrebno duže vreme. Onda će muškarci koji pokušavaju da budu dobri ljubavnici da se potrude da partnerki stvarno i obezbede dug odnos. Nažalost, može se desiti da muškarci (iz stida ili zbog ponosa) ne žele da pitaju sopstvenu partnerku kakav njoj odnos odgovara u tom trenutku (ne mislite valjda da sve žene vole isto, i/ili da im svaki put isto odgovara).

Tako je on video filmić u kome Đulijano i Đulijana provode dva sata u krevetu, Đulijana ta dva sata uzdiše od zadovoljstva, doživljava dvadesetak orgazama – i sad veruje da i njegova partnerka želi i može tako isto. Pri tom zaboravlja da porno-filmovi ne prikazuju realnost ništa više nego što je realnost ono što se vidi u akcionim filmovima, da svaki automobil koji zvekne u nešto spektakularno eksplodira, već da pornići prvenstveno služe tome da seksualno uzbude gledaoce. A šta će oni da urade tako uzbuđeni, njihova je stvar.

Šta se dešava u stvarnom životu? Ono što može da se desi jeste da odnos traje i traje – i da to ženi baš i ne prija. Nije doživela orgazam (hej, dešava se!), a on i dalje pokušava da je dovede do vrhunca – i rezultat bude da njoj i dalje ne uspeva da doživi vrhunac, samo joj intimni delovi tela pocrvene, bole je i oseća se kao da ju je neko odrao „tamo dole“. Nije baš neko uživanje.

Šta učiniti? Za početak, biti svestan da veliki broj žena ne doživi orgazam samo od penetracije. Često je neophodna stimulacija klitorisa – a čak i tada može se desiti da do vrhunca ne dođe – nikakva tragedija. Nije orgazam jedino u čemu se uživa u seksu. Ono što je najpraktičnije jeste da partneri budu otvoreni jedno prema drugom i da tu otvorenost oboje prihvataju – tako partnerka može da stavi do znanja partneru kada joj odnos postaje neprijatan i kada postoji opasnost da joj intimni delovi tela samo postanu iziritirani.

