Žene konačno priznale šta zaista vole tokom seksa, jedna stvar će vas sigurno iznenaditi

Vreme je da se pozabavimo stereotipima u spavaćoj sobi o ženama. Koje su stvarne, a koje treba staviti u bajke?

Šta žene zaista žele u krevetu i vole tokom seksa?

Žene imaju slabiju seksualnu privlačnost od muškaraca!?

Apsolutno nije tačno. Možda su momci impulsivniji, lakše se uzbuđuju i brže svršavaju, ali to ne znači da žene žele manje. Često se žene osećaju uzbuđeno čak i bez fizičkih kontakata, niti im je potreban orgazam da bi se osećale ispunjene. Činjenica da to ne vidimo na isti način kao što je to kod muškaraca ne znači da je naša mašta siromašna u tom pogledu! Savet muškarcima za početak: Žene razmišljaju o seksu više nego što mislite.

Ženama seks nije bitan

Postoji pristrasno mišljenje da žene ne vole seks i više cene porodični život, emocije i razgovore. Neke žene uživaju u se*su koliko i muškarci, a neke čak i više. Dovoljno je pogledati nekoliko epizoda „Seks i grada“ da vidite da devojke zaista mnogo i često razmišljaju o seksu i … veoma im se dopada. S druge strane, podsetimo se, po analitici, mnogi muškarci ne stavljaju seks kao prioritet u svom životu.

Žene retko ili uopšte ne masturbiraju

Teško je reći koliko žena to zaista radi, jer je to i danas tabu tema. Međutim, nedavne studije pokazuju da 60% žena redovno masturbira. Sve više učimo o ženskom zadovoljstvu, a tržište erotskih spravica postalo je mesto za istraživanje ženskih tema. Mnogo je solo zabave!

Žene ređe razgovaraju o seksu nego muškarci

Ne baš. Istraživanja pokazuju da žene međusobno mnogo pričaju o seksu i imaju tendenciju da otkrivaju pikantnije detalje iz svoje spavaće sobe od muškaraca. Muškarci govore o seksu uopšteno, koriste obrasce – „bilo je dobro“ ili „loše“, ne ulazeći u detalje.

Sve žene vole oralni seks

Naprotiv! Američko istraživanje pokazuje da se oralni seks praktikuje 75 odsto žena, ali čak 45 odsto se ne oseća prijatno dok ima ovu vrstu „milovanja“ i ne oseća zadovoljstvo zbog toga. Pa, ako se vašoj devojci to ne sviđa, ona ima razlog – možda samo radite pogrešno. Pitajte je da li zaista uživa u ovom seksu i kako ga možete poboljšati. Devojke – vi, zauzvrat, češće komunicirajte ono što vam ne odgovara!

Ako žena ne ovlaži, nije napaljena

Nije istina. Postoje i drugi razlozi za suvoću. To nije isto što i imati erekciju kod muškaraca. Morate uzeti u obzir stres, hormonalne promene, seksualnu neaktivnost, čak i nuspojave kontracepcije. Vredi uložiti u lubrikante. Zapamtite da nedostatak vlažnosti ne znači da žena nije uzbuđena.

Žene su romantične i žele takav seks

Ne poričemo to, volimo cveće, poklone i pisma, ali to nije sve. Takođe volimo izazove. Čak i ako volimo da kontrolišemo sve u svom svakodnevnom životu, ponekad želimo da se toga odreknemo u spavaćoj sobi. Viteštvo ima mnogo lica. Sve dok se devojka oseća seksi, vi ste vitez. Postavite pravila igre i eksperimentišite!

Ženama je potrebno mnogo vremena da dođu do vrhunca

Ne ide to uvek tako, i iako mnoge žene uživaju u dugoj predigri jer im pomaže da se oraspolože, budu više vlažne, mnoge od nas cene brzi odnos. Jedini način da saznate šta vaš partner voli je samo da pitate.

Žensko zadovoljstvo u seksu zavisi od veličine penisa

To nije istina. Dubina vagine je ograničena i tačka G nije na kraju vagine – to je otprilike 4 cm od ulaza. Samo morate znati kako do tamo. Pravilan položaj i dobra komunikacija između partnera omogućiće vam vrhunac sa partnerima manje veličine penisa.

