Žene, nema više laži, nema prevare: Ovo su 4 velike tajne muškog orgazma

Žene, ne živite više u iluzijama kada je u pitanju seks. Ove 4 stvari o muškom orgazmu morate znati.

1. Tačno znaju kada će doći do vrhunca

Nemojte verovati u priče o „slučajnoj“ ejakulaciji. Svaki muškarac tokom seksa može osetiti nakupljanje sperme u penisu. Rečenica kao „nisam bio svestan da sam toliko blizu“ nije istinita. Jedina izuzetak ovom pravilu je prvi seksualni odnos, s prvim orgazmom, u kojem muškarac još ne zna šta se događa ili šta radi.

2. Brži su sami

Svaki muškarac je poseban i svestan šta tačno treba učiniti da dođe do vrhunca. I to je jedini razlog zašto će puno brže to ostvariti sam. Jedina ako je u pitanju prvi seksualni odnos, s prvim orgazmom, u kojem muškarac još ne zna šta se događa ili šta radi. Nije da je muškarcima draže sve raditi sami, ali što se tiče efikasnosti i brzine kojom dolaze do orgazma – tada su jednostavno najbrži. Često će u samom seksu muškarci par sekundi pre vrhunca preuzeti kontrolu od žene. I to nije ništa loše. Samo je efikasnije, prenosi Avaz.ba.

3. Muški mozak tada ne radi

Nema ga. Mozak ćao. Muškarci pojma nemaju što se događa tokom orgazma. To je situacija u kojoj su potpuno opušteni i ne razmišljaju ni o čemu. Iako traje samo sekundu ili dve, prolazi kroz celo telo i to je jedina stvar koja je u tom trenutku u fokusu. Žene često misle da u tom trenutku muškarci imaju nešto na umu. Jednostavno je – nemaju.

4. Posle seksa muškarci moraju u tolaet

Poznato je da većina žena nakon seksualnog odnosa ide u toalet, ali ono što retko koja zna je da i muškarci nakon seksa moraju mokriti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.