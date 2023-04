Žene neretko lažu o seksu, ali oko ovih stvari baš nikad neće biti iskrene!

Kada vam je stalo do nekoga, često se dešava da mislite da je bolje da slažete. Te bele laži nikada nisu izgovorene iz loše namere, a evo nekoliko primera o čemu žene najčešće lažu svog partnera kada je u pitanju seks.

1. Glumljenje orgazma

Posvećeni muškarci uvek se trude da svoju voljenu partnerku dovedu do orgazma. Međutim, to ponekad jednostavno nije moguće, te kako iztaživanja pokazuju kak 95 posto žena priznaje da je nekada odglumili organazam. Naime, razlog za to je činjenica da ne žele da povrede osećanje muškarca. Ipak, čak 80% žena tvrdi da orgazam nije potvrda da li je seks bio dobar ili loš.

2. Stvaran broj partnera

Iako je ovo samo po sebi glupa tema koja zapravo nema smisla, ako ipak dođe do tog pitanja – teško se može očekivati da će većina žena reći stvarnu brojku. Razlog uopšte ne mora biti konkretan broj partnera, već društvena percepcija toga koliko se smatra prihvatljivo, hoće li to izazvati dodatna pitanja i slično. Ako ne želite lda slušate takve laži, ne postavljajte takva pitanja.

3. Samozadovoljavanje

Istraživanja su pokazala da čak 60% žena masturbira redovno, dok 30% to radi povremeno. Međutim, ako svoju partnerku pitate da li se ssmozadovoljava, odgovor će verovatno biti negativan. Razlog tome je činjenica da ne žele da izgledaju pohotno ili da partner pomisli da im nije dovoljan.

4. Problemi u seksu

Predrasuda je da su muškarci ti koji pričaju o detaljima seksa sa svojim drugovima, dok žene ćute kao zalivene. Oko 60 odsto žena kaže da će pohvaliti ljubavničke veštine svog partnera, a čini se da su najdraža tema ženskog društva problemi u seksu. Naime, o njima se s bliskim prijateljicama konsultuje preko 80 odsto žena, ali o tome neće pričati patneru.

