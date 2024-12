Žene otkrile idealno trajanje seksa za potpuno zadovoljstvo

Prema istraživanjima, ukupno trajanje seksa, uključujući predigru, trebalo bi da bude najmanje 25 do 30 minuta da bi žene bile potpuno zadovoljne.

U današnjem užurbanom načinu života nije neobično da se intimni trenuci sa partnerom svedu na nekoliko kratkih minuta. Međutim, ove informacije mogle bi da motivišu parove da posvete više pažnje kvalitetu zajedničkih trenutaka. Intimnost i seksualni odnosi ne bi trebalo da budu isključivo brza i mehanička radnja, već prilika za povezivanje i uživanje.

Studija objavljena u Journal of Sex Research pokazala je da žene više vole 11 do 13 minuta predigre, nakon čega sledi 14 do 16 minuta snošaja.

Drugim rečima, da bi postigle maksimalno zadovoljstvo, žene žele da ceo seksualni čin uz predigru traje najmanje 25 do 30 minuta.

Terapeut za seks i brak Ian Kerner objašnjava: „Uvek ohrabrujem parove da se obavežu na dužu predigru pre stvarnog seksualnog čina. Što je predigra duža, to je veći nivo uzbuđenja i lakše se postiže orgazam’.

Ovi rezultati naglašavaju značaj posvećenosti i pažnje u intimnim odnosima, što može doprineti većem zadovoljstvu i jačanju veze između partnera.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com