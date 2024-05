Žene otkrile šta vole da im šapućete na uvo tokom seksa, 1 stvar ih posebno napaljuje

Nekoliko devojaka se odvažilo da prizna šta najviše vole da čuju tokom seksa. Sve su saglasne u jednom, a to je da im prija dok im partner na uvo priča razne stvari. Ipak, ne voli svaka isto.

– Lepše se osećam dok razgovaramo tokom „onog čina“. Tada mi nije neprijatno i pomoću tih reči mogu da ukapiram u kolikoj meri uživa u tom trenutku. Volim kada mi kaže da sam samo njegova i da ga privlači moja meka koža, da ne iskoristim neki drugi izraz – kaže Ivana (28), dodajući da je ona romantična duša i da joj svaki kompliment u krevetu uliva toliko samopouzdanje da se odvaži da uradi sve što partneru prija.

Nešto manje opuštena je Marija (23) koja priznaje da se postidi ako čuje neku vulgarnu reč u krevetu.

– Nekada me to podseća na aktere erotskih filmova, pa se sva ukočim i ne znam da li onda da odustanem ili da to prihvatim kao kompliment. Ipak, obožavam kada mi polutihim glasom na uvo izgovara ime. To čini da se osećam povezanom sa njim u pravom smislu te reči – kaže Marija.

Starija i iskusnija od njih Isidora (36) ne krije da voli razne „prljavštine“ u krevetu. Oseća svu žensku moć kada joj partner, pre nego što isto uradi, objavi da bi želeo „one perverzne stvari“

– Naravno da volim da mi kaže da bi me pljesnuo po guzi. To me uzbuđuje jer mi tako pokazuje da zapravo voli moje telo. Svaka njegova rečenica koja počinje sa „Kako bih ti sada…“ me opušta i dozvoljava mi da gospodarim u krevetu. On mi „naredi“, ja mu ispunim želju, ali ne kako bi on hteo, nego preokrenem „scenario“. To dodatno začini naš odnos – opasna je Isidora.

Najstidljivija od naših sagovornica bila je Svetlana (26) koja navodi da u krevetu radi „ono što joj se kaže“.

– Ne mislim baš bukvalno, ali ako on kaže sedi ovde ili uradi ovo ili ono, to mi daje neku snagu. Ne zato što se ja stidim da preuzmem inicijativu, nego verujem da ako želi nešto onda će i uživati u tome. Uvek sam se vodila tom parolom, a već tri godine nemamo problem u krevetu. Nisam ja od onih što će predložiti vezivanja i razne akcije. Idem na sigurnu loptu – kaže Svetlana i dodaje da ukoliko je „pljesne“ partner to je u redu samo ako je nakon toga poljubi ili pomazi.

