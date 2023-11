Žene su s godinama bolje u krevetu, tvrdi poznata seksološkinja. Evo iz kojih razloga

Da li su žene s godinama zaista bolje u krevetu? Seksološkinja Trejsi Koks sa sigurnošću kaže: da. Navodi kako postoji jako dobar razlog zašto muškarci vole da budu u vezi sa starijim ženama. Naime, starije žene imaju više iskustva i daleko su samouverenije u krevetu.

Duži niz godina naučnici su zapeli na evolucijskoj hipotezi po kojoj muškarci vole mlađe žene s kojima će moći da imaju više dece. Međutim, ta pretpostavka baš i nije tačna, a rezultati jednog istraživanja pokazali su kako muškarcima zapravo nisu bitne partnerkine godine, već pažnju obraćaju na izgled, piše seksološkinja Trejsi Koks za „Daily Mail“.

I dok takvi rezultati pokazuju kako je izgled ipak jedan od najjačih faktora prilikom pronalaska partnera, s druge strane jasno je i kako ne treba paničiti ako ste još uvek solo u četrdesetim ili pak pedesetim.

U navedenom istraživanju grupa od dvadesetak muškaraca dosledno je izabirala fotografiju žene u četrdesetim godinama navodeći kako im je najprivlačnija, premda su se među fotografijama nalazile i slike znatno mlađih žena. Rezultati su pokazali kako su im starije žene i te kako privlačne. Zato, sledeći put kada počnete da se zamarate stvarima kao što su bore, višak kože na rukama ili nešto treće, setite se ovih razloga zbog kojih ste daleko više seksi od nekih mlađih lepotica.

Zašto su žene s godinama sve bolje ljubavnice?

Tačno znaju šta rade. Većina žena do navršene tridesete godine života imala je nekoliko različitih ljubavnika i našla se u različitim seksualnim situacijama. Baš kao i u svemu, što više iskustva imate u nečemu, to postajete bolji u tome. Tokom godina starije žene su se susrele s najrazličitijim scenarijima u krevetu, ponešto su naučile od svojih ljubavnika a nešto su i one podučile njih. Mlađe žene možda imaju vitke linije i tela, ali žene s kojom godinom više tačno znaju šta da učine kako bi zadovoljile partnera.

Preuzimaju glavnu ulogu. Ako je u vezi s mlađim muškarcem, zbog razlike u godinama, dolazi do preuzimanja uloga. Stariji partner postaje “učitelj”, a mlađi “učenik”. Takav razvoj situacije ponekad može biti neugodan izvan spavaće sobe, ali u krevetu funkcioniše jako dobro. Neke žene u krevetu jednostavno sve prepuste muškarcu pa je zato žena koja uzima stvari u svoje ruke muškarcima i te kako privlačna.

Ne žure. Žene neretko priželjkuju dužu predigru, a muškarci su često spremni za nekoliko minuta. Međutim, iskusnije ljubavnice ne žure, daju sebi vremena koliko je potrebno i ne izvinjavaju se zbog toga. I, naravno, jako dobro znaju kako je sporiji i duži seks izvor velikog užitka za oba partnera.

Otvoreno pokazuju šta im se sviđa. Muškarcima je jako privlačno kada im žena u krevetu jasno da do znanja što voli, a šta ne. Drhtanje bedara i seksi uzdasi su ono što svaki muškarac priželjkuje u krevetu, a žene s iskustvom jako dobro znaju kako se to radi.

Samouverene su. Osoba koja je samouverena u krevetu uvek je poželjan ljubavnik. Osim toga, brojni stručnjaci tvrde kako je upravo samouverenost kod žena s iskustvom najvažniji faktor privlačnosti kom mlađi muškarci jednostavno ne mogu da odole.

Nije im neugodno da daju uputstva. Kada bi postojao samo jedan savet koje bi mlađe žene trebalo da nauče od starijih, onda bi to trebalo da bude ovo: u krevetu nećete dobiti ono šta želite, osim ako to ne zatražite. Mlađe žene neretko se ustručavaju da od ljubavnika zatraže ono šta žele, muškarcu prepuštaju glavnu reč smatrajući kako on treba da “zna” šta da uradi ili se pak ne usude reći šta žele zbog straha od kritike. Međutim, istina je ta da mnogi muškarci ne mogu da odole upravo ženama koje su samouverene, iskrene i otvorene.

(tportal)

