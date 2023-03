Žene surovo iskrene: Muškarci, ovo svaki put radite u seksu, a nas to užasno iritira

Uvreženo je mišljenje da su žene te koje vole da im muškarci šapuću na uvo, te da su muškarci grubi i divlji, dok žene vole samo nežan seks.

Ovi stereotipi nisu tek tako nastali, ali istina je zapravo potpuno drugačija.

Postoje žene koje ne žele samo ovo od muškarca, a mi smo pitali nekoliko njih da nam otkriju šta ih najviše iritira u krevetu.

,,Očekujem od muškarca da se ne plaši da preuzme inicijativu. Ne mora uvek da ispipava teren pola sata pre nego što odlučimo da ćemo imati seks. Volim i kada je divalj u krevetu. U 99 odsto slučajeva ćemo posle takvog seksa tražiti još! To ne znači da stalno želim grub seks, odnosno hoću da kažem da sve zavisi od raspoloženja“, ističe Jelena (32) iz Pančeva.

,,U poslednje vreme me nervira što moj dečko previše priča u toku seksa. Da me ne shvatite pogrešno obožavam kada mi govori koliko me želi, ali mislim da je to zanimljivo samo na početku veze. Već mi je postalo dosadno da priča o mojim očima i kosi. Daj, čoveče fokusiraj se malo na neke nove poze u seksu umesto toga. Drugo, ne znam što se ustručava da priča učtivo – nemam ništa protiv malo psovki ili prljavijeg rečnika ako već moramo da pričamo“, kaže Nada (28) iz Beograda.

,,Muž me je pitao da mu ispričam najprljaviju fantaziju koju imam u seksu i ja sam mu rekla da maštam o tome da bude grub i da me maltretira, naravno u granicama normale. Mislio je da nisam normalna, a kada je pokušao da mi ispuni fantaziju to je doslovno bilo maltretiranje, ali od dosade! Sve vreme se plašio da ne bude previše grub, pa tako ni seks nije bio spontan. Kada sam mu rekla da želim da mi udari šamar, potpuno se izgubio i prepao kao da je on taj koji treba da primi šamar. Mislim da ovo više nećemo isprobavati“, otkriva Jovana (43) iz Niša.

,,Dok smo se suprug i ja zabavljali rekla sam mu da obožavam oralni seks. Naravno, on je shvatio da svaki put pošto-poto mora oralno da me zadovolji, a ja sam zapravo mislila da volim da pružam oralni seks. S obzirom da ja ne uživam kada me suprug oralno zadovoljava i da mi je veće zadovoljstvo kada ja to njemu radim, ubrzo sam mu objasnila i ne moram vam reći koliko je bio oduševljen“, zaključuje uz smeh Milena (39) iz Jagodine, piše Telegraf.

