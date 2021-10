Žene, upamtite: Muškarci se žene iz ova 2 razloga

Možda postoje i drugi razlozi zašto muškarci ulaze u brak, ali svi oni proizilaze iz ova 2 pravila, tvrdi Viktoria Kirsta, ruski psiholog

U naše vreme, budimo iskreni, muškarci baš i ne žure sa brakom i nemaju tu potrebu da svoju devojku „skinu sa tržišta“. Umesto toga, radije godinama odugovlače sa brakom, govoreći kako je to samo formalnost i da papir nepotreban. Ali ipak postoje oni koji su spremni da se venčaju i zasnuju porodicu sa svim posledicama koje proističu iz ove odluke. Pa koji su razlozi zbog kojih se odlučuju na tako odgovoran i ozbiljan korak? Što se mene tiče, postoje samo dva takva glavna razloga.

Zašto se muškarci žene?

1. Muškarcu je „zgodno“ da se oženi baš tom ženom

Zamislimo situaciju: Muškarac upoznaje ženu koja se bori da mu udovolji, a i ona je zgodna, lepa i, što je najvažnije, više je zainteresovana za njega nego on za nju. A muškarci, inače, to odlično osećaju. I ova žena na sve moguće načine „zaslužuje“ njegovu ljubav: kuva neverovatna jela, ugađa mu u krevetu, brine se o njemu, ne pametuje mu i generalno ne čini ništa da ga optereti. Ali u isto vreme svim silama pokušava da ubedi muškarca da je baš ona idealna za ulogu dobre i uzorne supruge.

Stoga s vremenom čovek počinje da razmišlja: „Zašto da ne? Pogodno je!“ Odnosno, ako je cilj ovog muškarca bio da pronađe „udobnu“ ženu, u kojoj bi se idealno spojila uloga ljubavnice, kuvarice, ponekad „mame“ i, što je najvažnije, ta žena mu može organizovati potpunu udobnost i spokojstvo, onda je on spreman da se „žrtvuje“. Na kraju krajeva, on želi da dobije svu ovu udobnost na stalnoj osnovi, da tako kažem – 24 sata dnevno. Ali ovde je važno i to što ova žena NIJE živela i nije htela da živi sa njim PRE udaje, to jest, ona je, naravno, mogla da ga poseti i čak ostane nekoliko dana i tada je ona blistala svojim, na primer, odličnim kulinarskim umećem ili da u njegovom stanu dovede stvari u red, ali je istovremeno jasno stavila do znanja da neće živeti samo sa muškarcem, kako se sada kaže, u građanskom braku, jer ona ima druge vrednosti i prioritete. I tada čovek shvati da neće biti „besplatnih poklona“, i ako želi da se stalno kupa u ljubavi i naklonosti ove žene, a pored toga da dobije sve udobnosti, onda se treba oženiti, pa se na kraju i ženi.

2. Muškarac se zaista zaljubio u ovu ženu

Ako se muškarac zaista iskreno zaljubio u ženu, onda se pitanje kako ga „prisiliti“ da se oženi, u principu, ovde ne postavlja. Na kraju krajeva, on sam je spreman da joj da bračni predlog, i to čak i uprkos činjenici da se ta žena nije ni dokazala. Dovoljno je da voljena žena samo bude spremna za brak, a ovo je zaista dovoljno. Štaviše, često se dešava da se upravo muškarac dodvorava ovoj ženi, pokušava da je usreći, a ako i ona uzvrati istom merom, onda muškarac misli: „Moram da se oženim!“

I sada, nakon nekog vremena, pošto je bio potpuno srećan i najvažnije siguran u ispravnost sopstvene odluke, on se zaista oženio ovom ženom. Na kraju krajeva, shvatio je da je to zaista njegova sudbina.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.