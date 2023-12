Žigolo otkrio savet broj 1 za strast u krevetu: Provereno radi sa svima

Britanac Aleks radi kao žigolo već gotovo dvadeset godina, a nedavno je tamošnjim medijima otkrio najbolji savet za dobar, strastven seks.

Ovaj 41-godišnjak, koji je medijima dao lažno ime u želji da ostane anoniman, priznao je da voli svoj posao, ali ljude je iznenadilo to što isti odobrava i njegova supruga!

Seks je završio čak i fakultet i radi kao građevinski inženjer, ali je u 25. godini počeo da gradi paralelnu karijeru – muške prostitutke. On godinama uživa u ovoj ulozi i tvrdi da nema nameru da prestane.

„Mojoj ženi to odgovora. Oboje smo monogamni. Znamo se toliko godina. Ona je moj najbolji prijatelj. Ona ume da se šali o tome kako pomažem da tuđi brakovi opstanu, ja jednostavno zadovoljavam žene. Ne razgovaramo puno o mom poslu. To joj jednostavno u redu“, ispričao je on za Dejli Mejl, , a prenosi Žena Blic.

Ipak, Aleks ističe da bi razmislio o tome da napusti ovu profesiju ukoliko on i žena dobiju dete, kako bi imao više vremena da joj pomogne u njihovom vaspitanju i podizanju. On ističe da svoje usluge naplaćuje 200 funti po satu, dok jedna noć sa njim košta čak 1.500 funti.

Ovaj muškarac očigledno ima ogromno iskustvo u spavaćoj sobi, te je rešio da muškarcima da najkorisniji savet za uspeh u intimnim odnosima. Aleks tvrdi da je ključ dobrog seksa biti otvoren i iskren, i saznati šta partner voli i u čemu bi mogli oboje da uživate.

„Razgovarajte sa partnerom. Saznajte šta im se sviđa u krevetu. Zabavite se“, ističe on i akcentuje važnost predigre.

„Predigra postoji sa razlogom. Ona služi kao zagrevanje“, prokomentarisao je.

