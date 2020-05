„To sam odmah odbio“: Žigolo o najluđim zahtevima klijentkinja

Britanski žigolo pod nadimkom Sebastijan ne prestaje da dobija poslovne ponude čak ni za vreme epidemije i karantina, a u nedavnom intervjuu za Metro otkrio je neke lude zahteve koje su imale njegove klijentkinje.

„Imao sam neobične zahteve, poput žene koja me zamolila da je nahranim, ali ne hranom, već – izmetom! Odbio sam. Imao sam i klijentkinje koje su me tražile da im uzmem nevinost. Muškarci su mi nudili i do 5.000 funti samo da provedem nekoliko sati s njima, iako na momu profilu jasno piše da nisam ni gej ni biseksualac“, otkrio je.

“Prošle godine sam upoznao neverovatnu 79-godišnju Amerikanku, koja je planirala da provede devet meseci obilazeći Evropu i želela je mene kao pratnju. Zajedno smo istraživali Evropu putujući od Londona do Pariza i Kopenhagena. Naš odnos je bio potpuno platonski. Sve mi je bilo plaćeno, uključujući moje troškove – i naplaćivao sam joj dnevnicu”, rekao je.

Priznao je i kako je pandemija koronavirusa ipak imala uticaja na najstariji zanat.

„Poslednju klijentkinju imao sam krajem februara, neposredno pre nego što je pandemija početkom marta zaustavila moj posao. Umesto toga, nudim Zoom i FaceTime sesije, ali dosad nisam rezervisao nikoga, iako sam u kontaktu s potencijalnim klijentkinjama i nadam se da ću uskoro moći da se družim sa njima, nakon što prođe ovo kritično vreme“, priznao je.

Dodao je i da je dobio nekoliko zahteva da prekrši izolaciju, koje je ljubazno morao da odbije.

„Brine me kako će koronavirus uticati na industriju kasnije, ali takođe nisam preterano zabrinut jer pružam važnu uslugu“, rekao je.

Objasnio je da pojedine žene susrete s njim smatraju nekakvim oblikom terapije. Jedna žena mu je navodno čak poslala poruku u kojoj mu je priznala da joj je on podignuo samopouzdanje.

Rekao je da konačno voli svoj posao kao i da ga porodica podržava.

„Moja majka je u početku bila pomalo zabrinuta, jer je na eskort gledala kao na seks za novac, ali to nije tako crno-belo“, zaključio je.