Znate li da i muškarci imaju svoju G tačku? Šokiraćete se kad otkrijete gde se nalazi

Jeste li znali da i muškarci imaju svoju G tačku? Ekvivalent je istoimenoj ženskoj centrali za nadražaj, dobro je skrivena od očiju i izrazito osetljiva na dodir.

Poslednjih godina kod nas se sve više piše o ženskoj G tački, koja se smatra erotski jednim od najosetljivijih mesta u ženskom telu. Pritom se malo spominje da istu takvu tačku imaju i muškarci.

Čak su mnogi muškarci potpuno nesvesni njenog postojanja, a dodatnu zbrku verovatno stvara i podatak da se službeno ona tako ne zove. Većina pripadnika jačeg pola iznenadiće se kad čuju da muška G tačka nije ništa drugo nego – dobra stara prostata: orašasta žlezda kroz koju prolazi mokraćni kanal kod muškarca.

Dobro je poznato da je prostata bitna za seksualni život kao žlezda koja proizvodi jednu od komponenti semene tekućine. U mladosti muškarce obično brine akutna upala, a u zrelim godinama dobroćudno povećanje, rak prostate, koji se mogu otkriti pipanjem ove muške polne žlezde.

Masiranje prostate nije bez rizika, jer se radi o osetljivom organu, s kojim valja postupati oprezno kao s bilo kojim drugim unutrašnjim organom. Ona sadrži brojne živce, smeštene najviše na njenom gornjem i središnjem delu. Pritiskanje ili grebanje po tim delovima može žlezdi naneti ozbiljnu štetu, od mehaničkog oštećenja do upale, ili pogoršanja pre postojeće upale.

Neki muškarci, odnosno njihove partnerke, s prostatom se poigravaju u cilju uvećavanja seksualnog zadovoljstva. Naime, opremljenost brojnim živčanim završecima prostatu čini jednim od ciljeva stimulacije te su neki muškarci sposobni doživeti orgazam već samim nadraživanjem ove žlezde.

Spoljašnja stimulacija izvodi se pritiskanjem mesta ispod testisa u blizini analnog otvora. Kod nekih muškaraca nadraživanje prostate dovodi do snažnog polnog uzbuđenja i postizanja zadovoljstva. Naravno, to nije obavezna nego samo jedna od tehnika koju ljubavni par može primeniti za vreme polnog odnosa .

Naime, iako se to retko spominje, seks je sastavni i to vrlo važan deo našeg života: što je on bolji to je i bolji odnos među partnerima a samim tim i zadovoljstvo vlastitim životom. Pa, kad već živimo u vremenu u kojemu se preporučuje da izaberemo posao koji ćemo raditi predano i potpuno mu se posvetiti, zašto isti uživalački pristup ne bismo primenili i u svojoj spavaćoj sobi.

