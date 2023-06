Znate li šta vam se sve može dogoditi ako prečesto vodite ljubav? Nije baš naivno

Prema istraživanju objavljenom 2017., kako piše portal Health, odrasla osoba vodi ljubav, u proseku, jednom nedeljno, odnosno 54 puta godišnje. Ako je vaš lično prosek dosta viši, možda ste se zapitali jeste li previše aktivni.

Stručnjaci naglašavaju da je u redu voditi ljubav koliko god često želite ako ne primećujete nikakve negativne fizičke posledice ili neprijatnosti. Ipak, postoje neki znakovi zbog kojih bi trebao razmisliti o malo “siromašnijem” seksualnom životu.

Kod žena je taj znak oticanje vagine i labija koje se događa zbog toga što se prirodni lubrikant vagine osuši. Muškarci, takođe, mogu preterati. Iako svi vole da misle da je veće bolje, to u slučaju natečenog penisa svakako nije istina. Naime, ako muškarci preteraju u seksualnoj aktivnosti, njihov penis može oticati, a uz to se može pojaviti neprijatan bol. Osim ovih neželjenih simptoma, takođe može doći i do vaginalnih i urinarnih infekcija.

Većina ovih problema može se rešiti suzdržavanjem od polnih odnosa dok bol ili oticanje ne prestanu. Ipak, u slučajevima kada simptomi traju duže, potrebno je otići lekaru.

