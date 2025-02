Zvezde filmova za odrasle otkrivaju: ‘Ovo je najčešća greška koju muškarci prave tokom seksa’

Zvezde filmova za odrasle otkrile su šta muškarci greše kada je u pitanju seks. Povećan je broj žena koje kreiraju sadržaj za odrasle na mreži, a to je dovelo do mnogo priče o modernoj seksualnosti, trendovima i manama. Sada su tri kreatorke sadržaja otkrile u čemu to muškarci i dalje greše u vezi sa seksom i zašto je najčešća greška isključivo ‘australijsko pitanje’, piše Njujork post.

Ališa Dejvis, koja je radila u popravnoj ustanovi i donosila kući 1.100 dolara nedeljno pre nego što je postala kreator sadržaja za odrasle preko usluge pretplate, rekla je da australijski muškarci mogu biti prilično sebični kada je u pitanju seks. Ova 31-godišnjakinja kaže da često previše žure i pokvare ceo doživljaj.

„Oni misle da je sve u tome da se uđe i završi posao, a ne o malim stvarima koje mogu doprineti trenutku“, dodaje ona. Dejvis je objasnila da je mnogima svejedno da li je žena srećna sve dok oni jesu. Takođe, rekla je da su evropski muškarci bolji u krevetu. „Kad god sam spavala sa Ircem ili Britancem, bili su mnogo komunikativniji i senzualniji. To čini razliku’, tvrdi ona.

Slično tome, 26-godišnja Eni Najt, koja je postala viralna nakon što je otkrila da je spavala sa 300 ljudi u poslednjih 12 meseci, rekla je da australijski muškarci imaju ‘direktan’ pristup seksu, što nije idealno. „Ono što oni ne razumeju je da morate polako. Počnite poljupcem i laganim dodirom“, dodala je.

Kej Manuel, još jedna porno zvezda, rekla je da to često može dovesti do toga da žene glume jer žele da umire muškarce koji se ne trude dovoljno. „Osećamo da će jačanje njihovog ega lažiranjem orgazma dovesti do boljeg seksa. Ali to im samo pomaže“, istakla je ona.

Dodaje i da mnogi muškarci misle da žene mogu da dožive orgazam na ‘komandu’. „Nisam siguran zašto muškarci zaista misle da to možemo da uradimo automatski 57 puta u jednoj sesiji. Još mi je bolje kada seks traje 10 sekundi i onda me pitaju da li sam završila – rekla je.

(Večernji list)

