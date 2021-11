8 znakova da vaša mačka boluje od depresije

Ukoliko njeno tužno stanje potraje duže vreme, posetite veterinara

Ukoliko vaša maca, koja je bila aktivna i razigrana, odjednom postane povučena, tiha i nedružiljubiva, možda bi trebalo da se zabrinete.

Možda je stanje samo trenutno, pa nema potrebe da paničite i da se plašite.

Međutim, ukoliko to stanje potraje, odvedite mezimicu kod veterinara, kako biste utvrdili da li možda boluje od depresije.

Ovo su najčešći oblici ponašanja koje maca ispoljava kada pati od depresije:

– Promene u oglašavanju – Ukoliko ste primetili da vaša maca više mjauče nego do sada ili to čini ređe, to može biti zbog depresije. Kada je mačka nesrećna ona će tiho i žalosno mjaukati.

– Govor tela – Ponekad mačije držanje može da vam da signal da je ona nesrećna. Na primer, povijen rep, uši zabačene unazad, nakostrešena dlaka i zgrčeno telo, uglavnom upućuju na to da je mačka tužna.

– Agresija – Mačke neretko ispoljavaju agresiju kada su tužne.

– Strah – Tuga bez svake sumnje dovodi do toga da se mačka oseća uplašeno. Skrivaće se od vas i bežaće kada pokušate da joj priđete.

– Pripija se uz vas – Ukoliko vaša mačka nije po prirodi naročita maza, njeno pripijanje uz vas može da bude odlika depresije.

– Prekomerno spavanje – Mačke inače spavaju veći deo dana, ali ukoliko ste primetili da je ovoliko dugo spavanje nekarakteristično i za vašu ljubimicu, moguće je da ima depresiju.

– Loša nega sopstvenog krzna – Obratite pažnju na stanje njenog krzna, i ako vam se čini da je ono zapušteno i prljavo, vaša mačka je u depresiji.

– Smanjen apetit – Kada je u depresiji, mačka gubi apetit, i nema želju ni za svojim omiljenim poslasticama i keksićima.

– Promene u načinu obavljanja nužde – Ponekad depresivne mace vrše nuždu i van peska.

– Preterano grebanje – Iako ima svoju grebalicu, koju koristi da bi zadovoljila ovu potrebu, ako vaša mačka počne odjednom da grebe nameštaj, ona vam šalje poruku da je tužna.

