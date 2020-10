Četiri rase pasa koje ćete najlakše dresirati (foto)

View this post on Instagram

@dominoandloki looking dapper during walkies with his Burberry🐶😍 • Follow their adorable adventures @dominoandloki ➖ Follow @border.collie.ig Follow @border.collie.ig ➖ DM us for feature pricing!🤗 🐕 ➖ ❤️ Double Tap 💬 Leave a Comment 📤 Tag and Share ➖ #bordercollieslife #bordercolliecross #bordercolliebr #bordercollielover #bordercolliesofinsta #bordercolliesarethebest #bordercollie_feature #bordercolliephotos #bordercollieoftheworld #bordercolliepuppies #bordercollielife #bordercollielove #bordercolliesrock #bordercolliegram #bordercolliesofig #bordercollienation #bordercollieofinstagram #bordercolliebrasil #bordercollies #bordercolliepuppy #bordercollielovers #bordercollieworld #bordercolliesoftheworld