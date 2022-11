Hit u svetu: Zdravstveno osiguranje kućnih ljubimaca

Prođite kroz bilo koji park i videćete daleko više pasa nego što je to bio slučaj, recimo, pre tri godine. Lokdaun tokom korone doveo je do pandemije usamljenosti, koja je, opet, dovela do eksplozije u broju vlasnika kućnih ljubimaca. I dok se pretpostavlja da je reč o starijim osobama, to više nije tačno, jer čak 70% novih vlasnika kućnih ljubimaca pripadaju generaciji Gen Z i milenijalcima. Sve ovo je dovelo do novog, unosnog posla: osiguranja kućnih ljubimaca!

I dok širom sveta broj osiguravajućih kuća koji nude ovu uslugu raste iz dana u dan, u Velikoj Britaniji se pojavio startap Napo, koji, pored osiguranja, nudi informacije o preventivnom zdravlju ljubimaca, edukaciju vlasnika ljubimaca te ostale dodatne usluge.

Podaci kažu da je Napo od decembra, prošle godine osigurao 35.000 kućnih ljubimaca, što je uspeh vredan pažnje. Oni nude 24/7 konsultacije sa veterinarom, imaju dežurne veterinare sa kojima možete razgovarati o svemu: od gojaznosti kućnog ljubimca do pravilne ishrane.

Takođe, Napo nudi i edukaciju vlasnika u vezi sa dresurom svojih kućnih ljubimaca. Menadžment ovog uspešnog startapa smatra da je tajna njihovog uspeha baš u brojnim dodatnim pogodnostima koje nude, a ne samo zdravstvenom osiguranju kućnih ljubimaca.

