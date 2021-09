I smešno i uznemirujuće: Internetom se širi slika psa koji izgleda kao čovek

Neretko vidimo da pas liči na vlasnika, odnosno da imaju neka slična obeležja – ali ovo je korak više.

This Is Yogi, A Shi-Poo Dog Of Four (4) Years. He Still Holds The World Record Of The Only Dog On Earth With A Human Face. Yogi's Worth, Is Priceless!! pic.twitter.com/qGewGaDx24

— Dewikuor Akumaa Tetteh (@akumaa_tetteh3) August 16, 2021