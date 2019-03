Pazite: Ovih 10 namirnica psi NIKAKO ne smeju da jedu

Obratite pažnju koju hranu dajete svom ljubimcu!

Čokolada

Mnogi psi uživaju u ukusu slatkiša, ali čokolada namenjena ljudskoj ishrani za pse predstavlja otrov. Organizam pasa vrlo teško vari kakao, a naročito psihoaktivni teobromin i kofein, kojih u njemu ima dosta. Trovanje teobrominom kod psa, kada se dogodi moze biti opasno po život. Manje od 100 gr čokolade za kuvanje koje pojede pas srednje veličine moze biti fatalno.

Kvasac

Sva sirova testa sadrže kvasac koji, fermentišući u stomaku psa, dovodi do nadimanja, grčeva, a posledica alkoholnog vrenja može da bude i trovanje alkoholom.

Slana hrana, grickalice

Izbegavajte da vašem psu dajete salamu, paštetu, kobasice, suvu slaninu. Isto se odnosi i na većinu grickalica (čips, grisine, kikiriki) koje ljudi rado dele sa ljubimcima. Previše soli izaziva preteranu žeđ, pojačano mokrenje i može dovesti do blažih oblika trovanja natrijumom, koji može opasno da ošteti jetru.

Slatkiši, bombone, žvakaće gume

Svi slatkiši koji, uglavnom, sadrže veštački zaslađivač ksilitol. Ksilitol dovodi do porasta vrednosti insulina u krvi – što za posledicu ima nagli pad šećera u krvi i moguć otkaz jetre.

Beli i crni luk

Beli i crni luk su opasni po pse u svakom mogućem obliku: svežem, kuvanom, prženom, pa čak i u obliku praha. Oni nanose štetu crvenim krvnim zrncima, na taj način umanjuju protok kiseonika. Takođe, mogu dovesti i do anemije i oštećenja organa.

Mleko i mlečni proizvodi

Psi ne poseduju dovoljnu količinu enzima laktaze koji rastvara laktozu u mleku. Stoga mleko i drugi mlečni proizvodi mogu izazvati dijareju ili nekako drugačije uznemiri njihov probavni sistem.

Breskve, šljive i kajsije

Opasni deo ovog voća je koštica. Mi znamo da ne treba da je jedemo, ali psi ne znaju. Koštice ovog voća sadrže otrov cijanid.

Jaja

Sirova jaja sadrže bakterije kao što su salmonela i ešerihija koli koje mogu biti opasne po pse. Ona još sadrže enzim koji se zove avidin koji smanjuje apsorpciju biotina (B vitamina) koji može dovesti do problema sa kožom i dlakom.

Grožđe

Od svih namirnica koje ljudi upotrebljavaju, grožđe je ubedljivo najopasnije po pse. Ova činjenica iznenađuje mnoge ljude, međutim, neosporna je. Grožđe može dovesti do otkazivanja bubrega, a u nekim slučajevima čak i do smrti psa, stoga je samim tim to i dovoljan razlog zašto psi ne smeju da jedu grožđe.

Još uvek nije otkriveno zbog čega ovo pogađa neke pse, dok neke druge ne. U ovom slučaju, zaista je najbolje izbegavati da dajete svom ljubimcu grožđe. Umesto toga, probajte da mu dajete borovnicu.

Citrusi

Svi citrusi sadrže određenu količinu citrusne kiseline (neki više, neki manje) koja može izazvati iritaciju kod pasa ukoliko ih jedu u većim količinama. Male doze ne bi trebalo da predstavljaju problem, osim male stomačne nelagodnosti, ali u svakom slučaju bi trebalo da izbegnete da ih dajete svojim ljubimcima.

(Stil)